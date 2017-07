Hochwasserschutz wird teurer Wassereinbrüche bereiteten beim Bau an der Ufermauer an der Großen Röder Schwierigkeiten. Nun hofft Großröhrsdorf auf Geld vom Freistaat.

Die Große Röder hat in der Großröhrsdorfer Niederstadt neue Stützmauern erhalten. Das war komplizierter als geplant – und teurer. © Archivfoto: Rene Plaul

Es war ein Mammutprojekt. Mehrere Monate lang waren Bauleute an der Ufermauer der Großen Röder in der Großröhrsdorfer Niederstadt beschäftigt. Fast eine halbe Million Euro wurde verbaut. Die stellte der Freistaat als Fördergeld für den Hochwasserschutz in vollem Umfang zur Verfügung. Nun beschloss der Stadtrat noch einen Nachschlag über 45 000 Euro.

Ursache waren erhebliche Probleme mit Wasser beim Bau im Flussbett. Allerdings nicht direkt mit dem der Röder, das wurde umgeleitet. Schwierig gestalten sich vor allem die Arbeiten an der Stützwand in Höhe der Isoliererzeugnisse Großröhrsdorf. Bei den Schachtarbeiten für das Fundament der neuen Stützmauer wurde eine wasserführende Erdschicht angeschnitten. Die Grundwassermengen mussten in einem aufwendigen Verfahren unter Kontrolle gebracht werden. Daher verschob sich auch das geplante Bauende erheblich um ein halbes Jahr. Geplant waren acht Wochen. So musste die Baustelle auch über den Winter gebracht werden. Die Stadt spricht von unvorhersehbaren Ereignissen.

Die Baufirma machte inzwischen die Rechnung dafür auf. Einen Teil der Nachforderungen wies die Stadt allerdings zurück, weil sie bereits Vertragsbestandteil und damit bezahlt gewesen seien. Eine fachliche Prüfung mit gutachterlicher Bewertung und intensive Verhandlungen gingen dem voraus. Dennoch verteuerte sich der Bau durch die aufwendige Grundwasserabsenkung und Folgekosten deutlich. Insgesamt sogar um fast 300 000 Euro.

Einen Teil davon hatte die Stadt jedoch bereits vorsorglich in den aktuellen Haushalt eingerechnet – als sich die Kostenexplosion abzeichnete. Alles in allem ist es für die Stadt eine heftige und so nicht geplante Ausgabe, die die Finanzlage belastet. Allerdings hat die Stadt noch die Chance auf Fördergeld. Die Stadt habe die Mehrkosten eingereicht und hoffe, dass der Freistaat einspringt, heißt es. Das Land hatte ja bereits die geplanten Kosten für den Bau als Projekt für den Hochwasserschutz übernommen. Die Entscheidung dazu ist noch nicht gefallen. In der Niederstadt hatte das Junihochwasser 2013 Stützwände und Böschungen der Großen Röder auf einer Länge von insgesamt über 70 Metern beschädigt. Die Schäden wurden jetzt an zwei Stellen großflächig saniert.

