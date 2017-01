Hochwasserschutz in der Tiefe Halbzeit für das große Bauvorhaben in Serkowitz. Beim Hochwasserpumpwerk geht es voran. Trotz des Wetters.

Schwergewichte versenkt: Am Kranhaken gelangten am Dienstag zwei jeweils 210 Kilo schwere Pumpenfüße ins Kanalreich unter der Straße. Dort werden sie auf vorbereitete Fundamente montiert, um künftig die beiden neuen Hochwasserpumpe zu halten. Foto: Norbert Millauer © norbert millauer

Radebeul. Ein seltener Einblick in Radebeuls Unterwelt. In mehreren Ebenen geht es hier, auf der Baustelle in Altserkowitz, sechs Meter unter die Straße. Dahin, wo in einem Kanal vorgereinigtes Regenwasser aus dem Osten der Stadt in die Elbe fließt. Neben dieser Betonrinne in der Tiefe erhebt sich ein Betonsockel, etwa so groß wie ein Schreibtisch, aus dem vier wuchtige Metallspieße ragen. Darauf erhalten in Kürze die zwei neuen Hochwasserpumpen ihren Platz, erklärt Bauleiter Eiko Steingräber vom Dresdner Planungsbüro ACI. „Bei Hochwasser musste hier bisher das Technische Hilfswerk mit mobilen Pumpen aushelfen“, sagt der Ingenieur. „Jetzt werden zwei fest installiert.“ Überflutbare Spezialanfertigungen, die samt Einbau je rund 19 000 Euro kosten. Sie sollen den vorhandenen unterirdischen Stahlschieber entlasten.

Dieser riegelt bei Hochwasser die Verbindung zur Elbe ab, sodass das Kanalnetz gegen hereindrückendes Flusswasser geschützt ist. Doch wenn die Stahlgussplatte geschlossen ist und es im Stadtgebiet weiter stark regnet, kann der vorgereinigte Niederschlag nicht abfließen. In diesem Fall sollen die beiden neuen Pumpen das sich stauende Wasser um den Schieber herum in die Elbe befördern.

Durch zwei Druckrohre mit 40 Zentimeter Durchmesser. „Eine Pumpe kann 315 Liter pro Sekunde in die Elbe leiten“, weiß Eiko Steingräber. „Das sind etwa 1 100 Kubikmeter pro Stunde.“ Die Bauarbeiten erfolgen im Auftrag der Wasserversorgung und Stadtentwässerung Radebeul GmbH, kurz WSR. Der städtische Betrieb lässt seit Ende Oktober gleich zwei große Vorhaben in Altserkowitz realisieren, die beide dem Hochwasserschutz dienen.

Neben der Modernisierung des Hochwasserpumpwerks wird wenige Meter entfernt auch das unterirdische Mischwasserpumpwerk flutsicher gemacht. Die Kosten für beide Projekte zusammen beziffert WSR-Chef Olaf Terno auf über eine Million Euro. Der Betrag wird vollständig über Fördermittel des Freistaates finanziert.

Der Lkw mit Ladekran verrät, dass etwas Größeres im Gange ist. Die Vorhut der Pumpen ist eingetroffen. Zwei 210-Kilo-Füße, in denen später die Pumpen eingehangen werden. „Kupplungsfüße“ nennt Bauleiter Eiko Steingräber diese besonderen Halterungen. Sie müssen hinunter auf den Sockel mit den Metallspießen. Langsam werden sie in die Tiefe gelassen.

Für die Bauleute ist Vorsicht geboten. Durch den Schnee-Eis-Mix besteht überall auf der Baustelle Rutschgefahr. Doch trotz des Winterwetters liegt das Projekt im Zeitplan. „Wir konnten immer etwas machen. Und witterungsbedingte Unterbrechungen waren vorgesehen“, sagt Eiko Steingräber.

Die beiden Pumpen werden nächste Woche erwartet. Sind sie endlich eingebaut, ist auf dieser Baustelle das Aufwendigste geschafft. Dann kann es – Richtung Elbe betrachtet – unterhalb der Straßenbiegung beim Mischwasserpumpwerk so richtig losgehen. „Dort werden wesentlich mehr Teile eingebaut“, verrät der ACI-Mann. Darunter übrigens auch überflutbare Pumpen. Denn die drei bisherigen waren trocken aufgestellt, weshalb sie beim Hochwasser 2013 zerstört wurden.

Weil alle Elemente extra bestellte Sonderanfertigungen sind, müssen sich die Beteiligten vor Ort mit langen Lieferfristen arrangieren. Bis Ende Mai sollen jedoch alle Arbeiten in Altserkowitz abgeschlossen sein. Seit Mitte Oktober ist die Straße zwischen den Hausnummern 3 und 11 gesperrt.

