Hochwasserschutz fürs Döbelner Klärwerk Um das Klärwerk Masten wird für über 800 000 Euro eine Spundwand eingebaut. Ein anderes Bauvorhaben verschiebt sich.

Das Klärwerk Masten ist zwar gegen ein leichtes Hochwasser geschützt. Die Flut von 2013 hatte das Gelände jedoch überschwemmt und erhebliche Schäden angerichtet. Jetzt werden die vorhandenen Anlagen durch eine Spundwand erhöht. © Dietmar Thomas

In den nächsten Wochen wird die Kläranlage in Döbeln-Masten zur Baustelle. Der Abwasserzweckverband Döbeln-Jahnatal lässt den Hochwasserschutz für die Anlage verbessern. Dazu werden in die vorhandenen Deiche zusätzlich stählerne Spundwände eingeschlagen, die fast 70 Zentimeter über das bisherige Niveau henausragen. Die Firma Krause & Co. aus Neukirchen bei Chemnitz wird die Arbeiten für rund 840 000 Euro vornehmen, sagte Stephan Baillieu, Geschäftsführer des AZV.

Das Projekt einer sogenannten Faulung auf dem Gelände der Kläranlage kommt dagegen nicht so recht von der Stelle. Ende vergangenen Jahres hatte die Oewa als Betriebsführer des AZV eine Entwurfsplanung eingereicht. Nach Abstimmungen mit der Unteren Wasserbehörde ist klar: Das Projekt wird aufwendiger als gedacht. Es gebe neue Auflagen, sagte Wolf-Thomas Hendrich, Leiter der Oewa-Niederlassung. „Die geplanten Kosten sind nicht zu halten.“

Zu halten ist auch der Terminplan nicht. Voraussichtlich erst 2018/19 kann der Bau erfolgen. Es werden zusätzliche hohe Anforderungen an den Blitzschutz für die Anlage gestellt und an den Immissionsschutz. Zudem sind Baugrunduntersuchungen notwendig. Der Boden sei durch Schadstoffe belastet. Trotz der höheren Kosten – Hendrich wollte noch keine Summe nennen – geht man davon aus, dass das Vorhaben noch wirtschaftlich ist.

„Das ist ein sehr sensibles Projekt“, sagte Hendrich. Die Wirtschaftlichkeit der Faulung ergibt sich vor allem durch die Reduzierung des anfallenden Klärschlamms, dessen Entsorgung in Verbrennungsanlagen ein hoher Kostenfaktor bei der Abwasserbeseitigung ist. Mit dem in der Faulung entstehenden Biogas wird zudem ein Blockheizkraftwerk betrieben, das zum einen Strom für den Betrieb der Kläranlage, zum anderen Prozesswärme für das Beheizen des Bioreaktors erzeugt.

Auch für den Eigenverbrauch des erzeugten Stroms hatten sich die Bedingungen in den vergangenen Jahren verschlechtert, da auch dafür Abgaben fällig werden. Von Vorteil ist, dass der AZV für den Bau der Faulung einen Zuschuss in Höhe von 80 Prozent der Kosten erhält. „Dabei handelt es sich um ein Pilotprojekt“, sagte Hendrich. Die Oewa will in Döbeln ausprobieren, wie sich in kleineren Kläranlagen die Kosten senken lassen.

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch der über EU-Mittel geförderte sogenannte Powerstep-Versuch in der Kläranlage Westewitz. Dabei werden vor der Klärung schon Feststoffe aus dem Abwasser entfernt, die dann in der Biogasanlage zur Energiegewinnung genutzt werden können.

Auf Döbelner Gebiet plant der AZV in diesem Jahr noch diverse andere Bauvorhaben am Abwassernetz. In Nelkanitz wird mit dem Bau einer Gruppenkläranlage für bis zu 180 Einwohner begonnen. Ende des Jahres soll das Vorhaben abgeschlossen sein. Die Kosten dafür betragen rund 400 000 Euro. Voraussichtlich Mitte des Jahres wird mit dem Bau eines Abwasserkanals in der Karl-Liebknecht-Straße in Sörmitz begonnen, der dort die Situation bei Starkniederschlägen entspannen soll. Auf Höhe des Krankenhauses sei ein Regenüberlaufbauwerk in die Mulde vorgesehen. „Das ist gerade in der Planung.“

