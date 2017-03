Hochwasserschutz für Ulbersdorf Am Dorfbach wird dieses Jahr saniert. Es ist das größte Bauprojekt im Ort seit Jahren.

In Ulbersdorf wird dieses Jahr kräftig investiert. © Dirk Zschiedrich

Der Dorfbach im Hohnsteiner Ortsteil Ulbersdorf muss saniert werden, und zwar so, dass er künftigen Hochwassern und Starkregengüssen standhält und die Anwohner geschützt werden.

Dem Ort steht damit das größte Bauprojekt seit Jahren bevor. Insgesamt 1,45 Millionen Euro werden ober- und unterirdisch verbaut. Dafür gibt es Fördermittel aus dem Hochwasserschutzprogramm. Der Hohnsteiner Stadtrat hat den Auftrag kürzlich an den günstigsten Bieter, eine Firma aus Bannewitz, vergeben. In einer ersten Bauberatung soll der genaue Ablauf geklärt werden. Danach, so kündigt Hohnsteins Bürgermeister Daniel Brade (SPD) an, werde es ein Gespräch mit den Betroffenen geben, vor allem auch mit den örtlichen Gewerbetreibenden, um zum Beispiel die notwendigen Umleitungsstrecken zu klären.

Nach der Sanierung soll der Bach eine Wassermenge aufnehmen können, wie sie ein statistisch alle 100 Jahre auftretendes Hochwasser bringt. Das Einzugsgebiet des Dorfbaches umfasst etwa 30 Hektar. Etwa 1,9 Kubikmeter Wasser pro Sekunde kommen am unteren Bachlauf am Grundweg an. Gebaut werden muss auf etwa 1,2 Kilometern beginnend an der Bushaltestelle und dann hinab durch das ganze Dorf bis zur ehemaligen Müllkippe. Außerdem ist der Durchlass an der Kreuzung am Ortseingang zerstört, was im Juni 2013 zu argen Überschwemmungen in diesem Bereich führte, weil das von den Feldern ablaufende Wasser nicht abgeleitet werden konnte. In diesem Bereich muss deshalb ebenfalls saniert werden.

Dort, wo es nicht anders geht, wird der Bach neu verrohrt. Allerdings gibt es auch die Forderung des Landratsamtes, den Bach dort, wo möglich, wieder zu öffnen. Das allerdings sorgte bereits für Diskussionen bei den Grundstückseigentümern. Umstritten war auch, dass der vor Jahren neuerrichtete Teil nochmals umgebaut werden soll.

Baustart an der früheren Müllkippe

Inzwischen konnten aber alle offenen Fragen geklärt werden. Das Millionen-Projekt kann starten. Geplant sind mehrere Bauabschnitte, beginnend im unteren Bereich an der ehemaligen Müllkippe. Gearbeitet wird unter Vollsperrung der Kreisstraße im Ort. Das ist notwendig, weil die Straße sehr schmal ist und der verrohrte Dorfbach unter der Straßenmitte entlang führt. Dennoch sollen die Grundstücke der Anwohner während der Bauzeit weitestgehend erreichbar bleiben.

Der Plan ist, immer nur etwa 20 Meter Rohrgraben auszuheben, die Rohre zu verlegen und den Abschnitt dann wieder zu verfüllen. Problematisch könnte es mit früher verlegten Leitungen werden.

Diskutiert wird in Ulbersdorf auch das Thema Einleitgebühren. Zuständig dafür ist der Abwasserzweckverband. Dieser erhebt derzeit keine Regenwassergebühren.

