Hochwasserschutz für die Weißeritz An der Freitaler Papierfabrik wird der Fluss umgebaut. Die Arbeiten dauern noch mehr als ein Jahr.

Die Weißeritz bekommt in der Nähe des Freitaler Papierwerkes eine stabile Böschung und wird außerdem verbreitert. Nach dem Baustart im vergangenen Sommer hat die Landestalsperrenverwaltung (LTV) nun ihre Pläne für die Bauarbeiten konkretisiert. Wie Sprecherin Britta Andreas mitteilte, sei die Fertigstellung für 2018 vorgesehen.

An der Stelle beseitigt die Landestalsperrenverwaltung Hochwasserschäden von 2013. Dabei werden die betroffenen Böschungen so umgebaut, dass der Hochwasserschutz in diesem Bereich verbessert wird. Sie sollen künftig einem Hochwasser standhalten, wie es statistisch gesehen alle 200 Jahre vorkommt.

In den vergangenen Wochen wurden mehrere Baustraßen in den Fluss gelegt und mehrere Gewässerzufahrten gebaut. Auf der Baustelle seien außerdem die notwendigen Holzungs- und Räumungsarbeiten durchgeführt worden, so Andreas. Zuletzt wurden die ersten Wasserbausteine angeliefert.

Die Landestalsperrenverwaltung nutzt sie dafür, um eine stabile Böschung zu errichten. Auf Höhe der Metallwerke Toss sind die ersten sogenannten Böschungsfußsteine schon eingebaut.

Uferböschung wird ausgebaut

Im kommenden Jahr geht es dann mit dem Böschungsbau weiter. Außerdem wird die Weißeritz an einer Stelle aufgeweitet. Der Fluss hat damit mehr Platz zum Ausdehnen und verliert im Hochwasserfall an Kraft. „Kernstück der Arbeiten 2017 ist es, den Prallhang der Papierfabrik zu sichern. Dafür wird ein massiver Steinsatz hergestellt“, sagt Andreas. 2018 sei dann geplant, die Böschung am linken Ufer unterhalb der ehemaligen Gleisbrücke auszubauen. Nach Rückbau aller Baustraßen soll das Projekt im Herbst 2018 abgeschlossen sein.

Ebenfalls in diesem Jahr sind Arbeiten unter der Straßenbrücke Somsdorfer Straße in der Wilden Weißeritz geplant. Dort hat die LTV nach dem Hochwasser 2002 mehrere sogenannte Riegel eingesetzt. Die Stufen aus Natursteinen machen das vorhandene Gefälle gleichmäßiger. Die Riegel wurden bei dem Hochwasser 2013 beschädigt. Die großen Natursteine wurden ausgespült. Von Mai bis Ende September sollen die Riegel repariert werden. (SZ/win)

