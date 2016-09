Hochwasserschutz am Lockwitzbach Weil am Gewässer im Ortsteil Lungkwitz gerade gebaut wird, verschieben sich die geplanten Arbeiten an der Spitzbergstraße.

Am Lockwitzbach im Kreischaer Ortsteil Lungkwitz wird gerade gebaut. © Christian Juppe

Die Landestalsperrenverwaltung baut momentan am Lockwitzbach im Kreischaer Ortsteil Lungkwitz. Dort werden Hochwasserschäden beseitigt. Oberhalb der Brücke Grundstraße wird die Flusssohle angehoben und gesichert sowie eine Mittelwasserrinne eingebaut, sagt Katrin Schöne, die Sprecherin des Staatsbetriebs. Außerdem wird die Böschung zum Fluss gesichert. Beim Hochwasser 2013 wurde der Steinsatz an der Böschung beschädigt und die Sohle ausgespült. „Es kam außerdem zu Erosion am Fuß der Böschung“, so Schöne. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis 16. September dauern.

Die Gemeinde Kreischa verschiebt deswegen die geplanten Arbeiten an der Spitzbergstraße. „Wir müssen mit erheblichem Baustellenverkehr rechnen“, sagte Bauamtsleiter Tino Preikschat kürzlich im Gemeinderat. Erst wenn die Arbeiten am Lockwitzbach beendet sind, wird an der Spitzbergstraße gebaut. (SZ/sca)

