Hochwasserscheitel bald erreicht

Sieht dramatisch aus, übersteigt jedoch nicht das Maß eines normalen Schmelzhochwassers: Blick über die Elbe in Meißen. © Claudia Hübschmann

Die Elbe hat am Freitag, 17 Uhr, in Meißen einen Stand von 4,47 Meter erreicht. Damit bewegte sie sich nur knapp über dem am Donnerstag, 22 Uhr, registrierten diesjährigen Höchststand von 4,41 Meter. Riesa blieb unter der Hochwasserwarnstufe 1. Die Röder hatte die Warnstufe 1 in der Nacht vom Donnerstag zum Freitag kurzzeitig überschritten, so das Landeshochwasserzentrum.

Nach Angaben des Rathauses Meißen wird die Situation zwar beobachtet, die üblichen Vorbereitungen seien getroffen, allerdings gebe es derzeit keinen Grund zur Sorge, selbst wenn übers Wochenende die Pegel noch leicht zulegten. Die elbnahen Parkplätze an der Beachbar und unterhalb der Eisenbahnbrücke seien derzeit nicht nutzbar, teilte die Sprecherin der Stadtverwaltung Katharina Reso mit.

Fraglich bleibt angesichts des schwankenden Pegels, ob der Elberadweg auf dem Abschnitt zwischen Radebeul und Meißen am Wochenende wieder durchgehend befahrbar sein wird. Bereits am Donnerstagnachmittag hatte die Elbe vor allem an den Schiffanlegestellen Sörnewitz und Kötitz die Radfahrer zum Ausweichen über die Wiesen gezwungen. Allerdings handelte es sich nur um kurze Wegstücken.

Auf den Betrieb der Fähren der Verkehrsgesellschaft Meißen (VGM) hatte der hohe Wasserstand der Elbe bislang keinen Einfluss. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, musste die Fähre zwischen Kötitz und Gauernitz allerdings vormittags aufgrund des heftigen Sturmes aussetzen. Zuvor waren bereits die Boote aus dem kleinen Kötitzer Hafen evakuiert und aufs Trockene gebracht worden.

Kran rückt Anleger gerade

Der Schiffsanleger auf der Diesbarer Seite ist laut Betreiber ebenfalls durch den Wind abgeklappt und sollte Sonnabendmorgen mithilfe eines Kranes wieder in Position gebracht. Danach ist nach Angaben der VGM auch hier der uneingeschränkte Betrieb laut Winterfahrplan wieder möglich. Solange der Wasserstand der Elbe nicht fünf Meter überschreite, werde der Fährbetrieb aufrechterhalten. Ab fünf Metern ordne die zuständige Behörde eine Schifffahrtssperre an, so das Unternehmen weiter.

Für die Nebenflüsse der oberen Elbe rechnet das Sächsische Landesumweltamt damit, dass mit Blick auf die gesättigten Böden bei Schauern kurzfristig die Pegel erneut ansteigen könnten. Dabei dürfte die Alarmstufe 1 jedoch kaum überschritten werden. Die Hochwasserrückhalteräume der Stauanlagen im Vorhersagegebiet stehen der Behörde zufolge nahezu vollständig zur Verfügung. Hinzu komme, dass vorübergehend deutlich kältere Luft polaren Ursprungs nach Sachsen fließe. Die Schneefallgrenze gehe dadurch teils bis in tiefere Lagen zurück. Am Sonnabend falle kein Niederschlag. Erst am Sonntag stiegen die Temperaturen im Bergland auf vier bis neun Grad. Dadurch halte sich insgesamt der Zufluss an Schmelzwasser und Regen in Grenzen.

Aus dem Böhmischen sind derzeit keine dramatisch zunehmenden Wassermengen zu erwarten. Nach Angaben des Tschechischen Hydrometeorologischen Instituts fielen in den für die Elbe ausschlaggebenden Einzugsgebieten in Nordböhmen die Niederschläge im Laufe des Freitags vor allem in Form von Schnee an.

Viel Schnee im Riesengebirge

Die Temperaturen seien in höheren Lagen, wo noch verharschter Altschnee in großen Mengen zu finden ist, zudem auf minus zwei Grad bis plus fünf Grad Celsius zurückgegangen. Dadurch verlangsame sich von dort der Zufluss an Schmelzwasser.

Aktuell liegen im Riesengebirge in den Tälern noch zwischen 20 Zentimeter und 50 Zentimeter Schnee. Auf den Bergen sind es um die ein Meter und mehr. Die tschechischen Talsperren halten dem Hydrometeorologischen Institut zufolge genügend Raum bereit, um das in den nächsten Wochen zu erwartende Schmelzwasser geregelt in die Flüsse abzuleiten.

