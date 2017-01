Gut zu wissen Hochwasserschäden zu 90 Prozent behoben Mehr als drei Jahre nach dem Hochwasser geht die Stadt in den Endspurt. Auch die Radfahrer haben Grund zur Freude.

Ein Stück alte Stützmauer am Mühlgraben will die Stadt in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit der Landestalsperrenverwaltung neu bauen lassen. Das ist eines der letzten Vorhaben zur Beseitigung der Hochwasserschäden. © André Braun

Ursprünglich sollten Ende 2016 alle Hochwasserschäden beseitigt sein. Aber das hat wahrscheinlich kaum eine Kommune geschafft. „Bei uns ist die Hochwasserschadens-beseitigung zu etwa 90 Prozent abgeschlossen“, sagte Baudezernent Thomas Hanns. Von 83 Vorhaben in Döbeln seien noch neun zu realisieren. Mochau hatte 21 Maßnahmen, von denen noch drei offen sind. Wenn alles abgeschlossen ist, werden in Döbeln mehr als 15 Millionen Euro verbaut sein. Für die Stadt ist das wie ein zusätzliches Investitionsprogramm.

Schon gleich nach dem Hochwasser im Juni 2013 hatte die Stadt mit dem Wiederaufbau begonnen – oft vorfinanziert mit eigenen Mitteln. Dafür habe es eindeutige Prioritäten gegeben, sagte Hanns. Als Erstes sollte die Infrastruktur wieder funktionieren. Außerdem waren die betroffenen Gebäude vor dem Winter fit zu machen. Jetzt arbeitet die Stadt noch die Vorhaben ab, die nicht diese große Dringlichkeit haben.

Im vergangenen Jahr waren Brücken an den Bächen in Zschachwitz und Oberranschütz gebaut worden. Damit geht es auch in diesem Jahr noch weiter. Die Brücke über den Bielbach zwischen Sörmitz und Hermsdorf wird erneuert. Wie das passiert, sei noch zu klären, sagte Hanns. Wenn möglich, könnte eine Behelfsbrücke wie in Zschackwitz gebaut werden. Neu errichtet wird auch die Brücke über den Mühlgraben in Wöllsdorf, die in ihrer Tragfähigkeit eingeschränkt ist. Beide Bauvorhaben hatte die Stadt noch nachträglich beantragt und genehmigt bekommen.

Allein über eine Million Euro will die Stadt in das größte noch ausstehende Vorhaben stecken. Im Bärental ist am sogenannten Hexenkessel der Bau eines Regenrückhaltebeckens geplant. „Dort gab es vorher schon ein Becken“, sagte Hanns. Dem Bau voraus gehen aber umfangreiche Abstimmungen mit der Umwelt- und Naturschutz- und der Unteren Wasserbehörde. Das Becken soll dabei helfen, Überschwemmungen an der Bärentalstraße und Waldheimer Straße abzuwenden. Die hatte es früher nach Starkregen öfter gegeben. Seit dem Einbau diverser Rückhalte-einrichtungen in den Straßen hatte das aber nachgelassen.

Auch im Döbelner Zentrum ist noch ein Vorhaben zu realisieren. In der Nähe der Staupitzmühle wird ein Stück alte Stützmauer am Mühlgraben erneuert, das beim Hochwasser gelitten hatte. Dieses Vorhaben wird mit der Landestalsperrenverwaltung abgearbeitet, die für die Mulde verantwortlich ist. „Dafür musste erst eine Vereinbarung geschlossen werden“, sagte Hanns.

Was die Radfahrer und Wanderer freuen wird: Auch am Wegenetz wird in diesem Jahr verstärkt gearbeitet. So hatte es unter anderem Schäden an den Wanderwegen im Zweiniger Grund gegeben. Ein Weg aus Richtung Mahlitzsch und ein Weg vom ehemaligen Wildgehege sollen jetzt in Zusammenarbeit mit Roßwein neu gebaut werden. Rund ein Kilometer lang wird ein Rad- und Fußweg, der von der Ziegelstraße bis nach Pommlitz führt. Der vorhandene schmale Wanderpfad wird dafür auf zwei Meter Breite asphaltiert und mit einer Entwässerung versehen.

Die Kommunen können die Sanierung der Hochwasserschäden in der Regel zu 100 Prozent mit Flutmitteln finanzieren. Wenn es bei Gebäuden Versicherungen gab, wurden diese Zahlungen gegengerechnet. „Wir mussten uns erst mit den Versicherungen einigen. Das hat das Verfahren erschwert. Es wäre ohne Versicherung einfacher gewesen“, sagte Hanns

