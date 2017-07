Hochwasserschäden werden beseitigt In Ebersbach-Neugersdorf sind Straßenbauarbeiten im Gange. Weitere werden vorbereitet.

Symbolfoto

Bauarbeiten sind in Ebersbach und Neugersdorf in dieser Woche begonnen worden oder stehen kurz bevor. Darüber informierte der Beigeordnete Bernd Noack am Montag im Technischen Ausschuss des Stadtrates von Ebersbach-Neugersdorf. Nicht alle Bauvorhaben konnten planmäßig begonnen werden. Das liege auch daran, dass die Baufirmen volle Auftragsbücher haben und ihre Arbeiten planvoll abarbeiten müssen. Das gestalte sich dann so, dass sie zum Beispiel bei Abschluss einer Arbeit das Planum, also eine ebene Fläche, schaffen, damit sofort die Schwarzdecke aufgezogen werden kann. Wenn das Asphaltmischwerk nicht liefern kann, weil es ausgelastet ist, müsste das Planum stehen bleiben, erläutert Noack. Die Firma müsste es dann kurz vorm Auftragen der Deckschicht erneuern, „weil garantiert jemand drübergefahren ist“, sagt der Beigeordnete. Das wäre dann doppelte Arbeit. Alle Bauvorhaben sind jedoch jetzt verbindlich mit den Firmen abgesprochen worden, betont Noack. Der Gehweg am Spreeborn bis zur Nordstraße wird seit dieser Woche erneuert. In der Wiesenstraße in Ebersbach wird ab Kalenderwoche 30 gebaut. Dort war die Straße unterspült worden. Auch Kanalarbeiten sind erforderlich, denn Rohre der Regenentwässerung waren geborsten. Auf etwa 120 Metern wird die Straße erneuert. In der gleichen Woche werden Bauarbeiten an der Kreuzung Seitenstraße-Friedersdorfer Straße in Ebersbach beginnen. Dort ist eine Vollsperrung erforderlich, weil eine Hochdruckgasleitung verlegt werden muss. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis November dieses Jahres andauern. Wegen der Vollsperrung entfallen für Anwohner die Schleichwege parallel zur Bundesstraße 96, bedauert Noack.

Ab Mitte August müssen sich vor allem Fußgänger in Ebersbach an der Bautzener Straße auf die Erneuerung von Gehwegen einstellen. Mehrere Abschnitte sind dort zu einer Baumaßnahme zusammengefasst worden. Bereits begonnen hat der Kanalbau in der Oststraße in Neugersdorf.

Zu allen Baumaßnahmen seien die Anwohner im Vorfeld informiert worden, betont Bernd Noack.

