Hochwasserschäden werden beseitigt Am Ehrenberger Dorfbach sowie am Kohlichtgraben in Kohlmühle wird saniert.

Ehrenberg will noch einladender werden. © :Dirk Zschiedrich

Bis Ende Oktober sollen die Hochwasserschäden am Ehrenberger Dorfbach sowie am Kohlichtgraben in Kohlmühle beseitigt werden. Die Stadt hat dafür die Aufträge an die Firma Sebnitztalbau vergeben. Die Kosten dafür belaufen sich auf 19 217 Euro. Im Bauamt werden nun weitere Baumaßnahmen vorbereitet. Dazu gehört die brandschutztechnische Aufrüstung der Förderschule in Ehrenberg. Hier soll bereits in den Herbstferien gebaut werden. Außerdem muss der Feuerlöschteich im Ortsteil Waitzdorf gebaut werden. Dafür wird derzeit die Vergabe des Auftrages vorbereitet. Darüber hinaus gibt es auch noch einen Hochwasserschaden vom Juni 2016 zu beseitigen, und zwar am Goßdorfer Dorfbach im Bereich der Wendeschleife. (SZ/aw)

