Hochwasserschäden teurer als gedacht Die Kosten für die Reparatur der Schäden an der B173 kosten offenbar mehr als angenommen.

Wilsdruff. Das Hochwasser vom Juni 2013 hat doch mehr Schäden verursacht als zunächst angenommen. Darüber informierte die Stadtverwaltung Wilsdruff kürzlich den Technischen Ausschuss. So wurde für die Beseitigung der Schäden am Mohorner Dorfbach zunächst mit 80 000 Euro gerechnet, nun werden es wohl 132 000 Euro. Dabei geht es um eine Stelle zwischen der Brücke der Bundesstraße B173 und dem Abzweig An der Silberstraße. Dort sind vorhandene Uferbefestigungen stark unterspült und müssen ersetzt werden. Vorgesehen ist, zum Schutz der Böschung große Natursteinblöcke einzubauen.

Auch an der Wilden Sau in Grumbach gibt es größere Schäden als angenommen. Dort mussten unter- und oberhalb der Brücke an der B173 der Bachgrund beräumt, Unrat beseitigt, die Ufer befestigt und das Gelände reguliert werden. Letztendlich kamen Kosten von 178 000 Euro zusammen, kalkuliert war zunächst eine Bausumme von rund 100 000 Euro. Da das Land Sachsen vollständig für die Hochwasserschäden aufkommt, hat die Stadt Wilsdruff Mehrkostenanträge gestellt. Das Geld wurde mittlerweile bewilligt. (hey)

