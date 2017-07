Hochwasserschäden in Kamenz werden beseitigt Die Landestalsperrenverwaltung investiert 85 000 Euro in die Böschungen der Schwarzen Elster.

Im Kamenzer Ortsteil Wiesa haben mit dem Start in die zweite Ferienwoche Arbeiten an der Schwarzen Elster begonnen. Dabei werden am Sportplatz der Grundschule „Sophie Scholl“ Schäden an der Böschung beseitigt, die Hochwasser der vergangenen Jahre hinterlassen haben. „In der letzten Woche wurde bereits die Baustelle eingerichtet“, lässt Katrin Schöne, Sprecherin der Landestalsperrenverwaltung, wissen. Die Arbeiten sollen zum Ende der Sommerferien abgeschlossen sein und kosten rund 85 000 Euro. Sie werden aus Mitteln des Bundes und des Freistaates Sachsen bezahlt.

In den nächsten zwei Jahren sollen alle Uferschäden an der Schwarzen Elster in Kamenz-Wiesa behoben werden. Die Arbeiten am Sportplatz wurden vorgezogen, damit die Stadt Kamenz die bereits genehmigte Sportplatzsanierung durchführen kann. Der Sportplatz dehnt sich bis an die Ufer der Schwarzen Elster aus. Die zerstörten Ufermauern ab dem Sportplatz flussaufwärts sollen später in Böschungen umgebaut werden. Außerdem werden die vorhandenen Böschungen gesichert. Um den Bau durchführen zu können, wurden bereits Anfang des Jahres Bäume gefällt. Ersatzpflanzungen erfolgen in den nächsten zwei Jahren innerhalb der Gesamtmaßnahme. Während der Bauzeit kann es auf der Bischofswerdaer Straße am Zugang zum Sportplatz zu Behinderungen kommen. Dort wurde eine Baustellenzufahrt eingerichtet. Wir bitten um Verständnis. (SZ)

