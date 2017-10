Hochwasseropfer haben erste Spenden erhalten Knapp 32 000 Euro sind dabei auf das Spendenkonto eingegangen, berichtet Pfarrer Robert Mahling.

Symbolfoto © dpa

Spitzkunnersdorf. Nach der Schlammflut im Mai dieses Jahres in Spitzkunnersdorf, die vor allem im unteren Bereich der Dorfstraße große Schäden anrichtete, hatte der Verein Nikolaikirche und die Evangelische Kirchgemeinde eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Knapp 32 000 Euro sind dabei auf das Spendenkonto eingegangen, berichtet Pfarrer Robert Mahling. Jetzt ist von einem extra ernannten Vergabekreis ein großer Teil der Hilfsgelder vergeben worden. Der Vergabekreis besteht aus Mitgliedern des Vereins Nikolaikirche Spitzkunnersdorf, der Evangelischen Kirchgemeinde, der Gemeinde Leutersdorf und der Diakonie Löbau-Zittau. Wie Mahling schildert, lag der Schwerpunkt bei der Vergabe des Geldes bei Schäden am Haus und grundlegendem Inventar. Die Auszahlung soll in den kommenden Tagen erfolgen.

Da im Hilfsfonds noch Restmittel vorhanden sind, geht die Fluthilfe jetzt in die zweite Runde. Bis zum Jahresende können betroffene Haushalte noch einen Antrag auf Unterstützung stellen. Diesmal auch für Schäden im Außenbereich. Es gilt aber weiterhin, dass die Fluthilfe nur für unversicherte Schäden gewährt wird. Außerdem müssen Kosten durch Rechnungen oder Belege nachgewiesen werden. Antragsformulare sind im Gemeindeamt oder im Pfarramt Spitzkunnersdorf erhältlich. (SZ/hg)

