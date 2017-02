Hochwassergefahr steigt weiter Kritisch kann es vor allem an Nebenflüssen werden. Auch der Pegel der Elbe steigt noch.

Der Elberadweg bei Meißen ist kaum noch passierbar. Unterhalb der Altstadtbrücke in Meißen ist er bereits überflutet. © Peter Anderson

Der Wasserstand der Freiberger Mulde in Nossen hat um 8 Uhr am Donnerstagmorgen die 190 Zentimeter überschritten. Das bedeutet: Hochwasserwarnstufe 1. Dabei beginnen Gewässer, stellenweise auszuufern. Gleiches betraf die Triebisch. Am Pegel in Munzig hatte sie am Donnerstagnachmittag einen Wasserstand von 112 Zentimern erreicht. Wenig später sank der Pegel aber bereits wieder unter die Warnstufe. Auch der Ketzerbach in Piskowitz ist binnen 24 Stunden um mehr als einen halben Meter gestiegen, lag am Donnerstagnachmittag jedoch nicht im Alarmbereich.

Der Pegel der Elbe hatte zur selben Zeit in Meißen vier Meter überschritten. Das Landeshochwasserzentrum Sachsen hat eine Hochwasserwarnung für den Fluss herausgegeben und rechnet weiter mit steigenden Wasserständen.

Am Oberlauf der Elbe hat das Abschmelzen der Schneedecke in den nordböhmischen Gebirgen am Donnerstag dazu geführt, dass an einzelnen Pegeln zeitweise die vorletzte Hochwasserwarnstufe 3 erreicht wurde. Die tschechischen Behörden lösten dort Alarm aus. Die Deiche und Schutzanlagen werden beobachtet. Nach Angaben des Tschechischen Hydrologischen Instituts kam es am Mittwoch und Donnerstagvormittag im Isergebirge, Riesengebirge und Adlergebirge zu nennenswerten Regenfällen. Diese hätten in Kombination mit dem tauenden Schnee die Flüsse und insbesondere die Elbe ansteigen lassen.

Da sich die Temperaturen in den höheren Lagen in Richtung Wochenende wieder abkühlen sollen, rechnen die tschechischen Behörden damit, dass sich die Lage an der Elbe wieder entspannen dürfte.

