Hochwassergefahr noch nicht gebannt Die Flusspegel sind gesunken – aber nur vorerst. Am Donnerstag könnte sogar die Alarmstufe 2 ausgerufen werden.

Der Pegel der Elbe ist in 48 Stunden um einen Meter gestiegen. © Daniel Förster

Das Landeshochwasser-zentrum hat am Mittwoch eine neue Warnung herausgegeben. Die Experten rechnen damit, dass die Wasserstände der Flüsse in der Sächsischen Schweiz möglicherweise bis zum Richtwert der Alarmstufe 2 ansteigen könnten. Die Warnung gilt für diesen Donnerstag. Der Grund sind neue und heftige Niederschläge, die in der Nacht davor erwartet werden. Bis zu 20 Liter könnten auf den Quadratmeter zusammenkommen. Die Zahl ergibt sich aus der Summe des Regens und des Schmelzwassers. Auch am Freitag sei mit verstärkten Niederschlägen zu rechnen. Im Bergland soll es schneien.

Nachdem für die Sebnitz und die Kirnitzsch bereits am Dienstag die Hochwasseralarmstufe 1 ausgerufen werden musste, sanken die Pegelstände anschließend wieder. Die Sebnitz hatte ihren bisherigen Höchststand am Dienstag mit knapp 100 Zentimetern. Am Mittwoch fiel der Pegel auf 65 Zentimeter herab. Ähnlich sieht die Entwicklung an der Kirnitzsch aus. Hier konnte in der Nacht zu Mittwoch Entwarnung gegeben werden. Am Nachmittag betrug der Wasserstand etwa 70 Zentimeter und lag damit wieder knapp unter der Alarmstufe 1, die bei 80 Zentimetern greift. Die sinkenden Pegel betreffen nur die Nebenflüsse. An der Elbe zeigt sich ein anderes Bild. Der Pegel in Schöna steigt. Am Mittwochnachmittag zeigte er 2,70 Meter an – Tendenz steigend. Der Wasserstand der Elbe ist innerhalb von 48 Stunden um einen Meter gestiegen.

