Hochwasserarbeiten vergeben

Die Stadt Dippoldiswalde hat zwei Aufträge vergeben, um Hochwasserschäden in Ordnung zu bringen. Es geht zum einen um die Instandsetzung des Dorfteichs Braun in Hennersdorf. Dieser Auftrag geht für rund 65 000 Euro an das Bauunternehmen Bö-Fi, wie Marco Görner vom Hochwasserstab den Stadtrat informierte. Weiter bringt die Strabag den Folgenweg in Obercarsdorf in Ordnung. Sie hat mit rund 42 000 Euro das günstigste Angebot abgegeben.

Geplant ist im Januar den Bau der Straße zur alten Schäferei in Sadisdorf zu vergeben. Wann tatsächlich gebaut werden kann, das hängt von der Wetterentwicklung im Winter ab. Im Frühjahr ab April sollen zahlreiche Arbeiten am Reichstädter Bach ausgeschrieben werden, die dann den Sommer über gebaut werden. (SZ/fh)

