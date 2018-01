Hochwasseralarm fällt ins Wasser Am Dienstag wurde das neue Hochwasseralarmsystem getestet. Dabei kam es zu Problemen.

Zum Glück nur ein Test – Bürgermeister Steffen Ernst. © Dietmar Thomas

Waldheim. Im Beisein von Ordnungsamtsleiterin Mandy Thümer und Feuerwehrchef Daniel Seifert testete Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) am Dienstag pünktlich um 17 Uhr das Lautsprechersystem. Eigentlich sollte überprüft werden, wie weit die Warnungen in Waldheim zu hören sind. Doch der Sprechfunk versagte den Dienst.

„Zum Glück ist dies nur ein Test“, sagte Steffen Ernst. „Dabei wurde die Anlage vor fünf Stunden noch einmal getestet. Wäre dies ein Ernstfall, dann müsste jetzt die Feuerwehr ausrücken, und die Bevölkerung über ihre Lautsprecher warnen.“ Dabei sei das Lautsprechersystem eigentlich sicher, so Mandy Thümer. „Sollte beispielsweise der Staudamm der Talsperre Kriebstein brechen, dann müsste man nur das Mikrofon nehmen und könnte die Leute warnen. Zudem hängt es an einem Notstromaggregat und ist somit von der Stromversorgung unabhängig“, sagte Ernst.

Die Benachrichtigung über SMS und Telefon hingegen funktionierte problemlos. „155 Telefonnummern sind bei uns hinterlegt“, sagte Mandy Thümer. Gewarnt wurde so jeder, der nahe der Zschopau wohnt. „Wir haben die Gegend in Stufen eingeteilt“, so Ernst. „Stufe 1 ist das Frühjahrshochwasser. Dies betrifft die Bürger, die in der Niederstadt wohnen. Zwischen Stufe 2 und 3 informieren wir auch die anderen.“ Dabei gehe die Stadt kumulativ vor, sagte Mandy Thümer: „Wer in Stufe 1 gewarnt wurde, wird auch in Stufe zwei noch einmal alarmiert.“ Um die Stufen festzulegen, ziehe die Stadt Karten des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie heran. Außerdem werden frühere Pegelstände genutzt, um Vergleichsmengen zu vorherigen Jahren herzustellen. „So sind wir in der Lage, eine Zeitschiene zu erstellen, zu welcher Uhrzeit das Hochwasser voraussichtlich steigen wird“, so Mandy Thümer.

„Nun werden wir den Test notgedrungen wiederholen müssen“, erklärte Steffen Ernst. „Hoffentlich funktioniert dann die Technik. Sonst müsste man am Ende über die Anschaffung eines Megafons nachdenken“, ergänzte der Bürgermeister.

