Hochwasser und Fehlalarme Bautzens Feuerwehr musste vergangenes Jahr besonders oft ausrücken. Das hat gleich mehrere Gründe.

Anfang Juni wurde die Feuerwehr in Bautzen zu einem Dachstuhlbrand an der Tuchmacherstraße gerufen. Es war nur ein Notfall von vielen im vergangenen Jahr. © Archivfoto: Uwe Soeder

Bautzen. Der Dachstuhl brennt. Die Feuerwehr mobilisiert sämtliche Einsatzkräfte, schickt sie zur Tuchmacherstraße nach Bautzen. Dort stehen die Kameraden vor einer großen Herausforderung. Das Haus muss evakuiert werden. Zudem erschwert die große Hitze die Löscharbeiten. Diesen Brand im vergangenen Juni nennt Markus Bergander, Leiter der Berufsfeuerwehr in Bautzen, wenn er von besonders komplizierten Einsätzen berichten soll.

Davon gab es im vergangenen Jahr reichlich. Auch das Feuer in der Bautzener Justizvollzugsanstalt gehört dazu. Ende September brennt es in einer Zelle. Starker Rauch verteilt sich auf der gesamten Station. Dutzende Personen müssen medizinisch versorgt werden. Wieder benötigt die Feuerwehr jede verfügbare Kraft am Einsatzort. Zwei Einsätze von vielen.

Ein Blick auf die Statistik macht deutlich: Die Kameraden der Berufsfeuerwehr hatten im vergangenen Jahr so viel zu tun, wie schon lange nicht mehr. Insgesamt wurden sie 2017 zu 770 Notfällen gerufen. „Das ist ein erheblicher Anstieg an Einsätzen“, erklärt Feuerwehrchef Markus Bergander. Zum Vergleich: Im Jahr 2016 zählten die Kameraden lediglich 572 Einsätze, 2015 waren es noch einmal 20 Notfälle weniger. Aber woher kommt dieser Anstieg?

Der Feuerwehrchef hat gleich mehrere Begründungen dafür. Nicht die Zahl der Brände hat rund um Bautzen zugenommen. Stattdessen sorgten die zahlreichen Wetterkapriolen für Überstunden bei den Kameraden. So gab es allein 49 Einsätze am 28. Juni, als ein starker Regenguss auf die Region niederprasselte. Komplette Straßenzüge standen damals unter Wasser, Wohnhäuser wurden überflutet. Auch starker Wind bescherte den Kameraden im vergangenen Jahr reichlich Arbeit. Der Sturm „Xavier“ löste Anfang Oktober zehn Einsätze, Sturm „Herwart“ Ende Oktober sogar 44 Feuerwehreinsätze aus.

In die Statistik der Bautzener Feuerwehr fließen auch jene Einsätze ein, die gar keine sind. Immer öfter rücken die Kameraden aus, weil sie von Brandmeldeanlagen alarmiert werden. Oft verbirgt sich kein Notfall, sondern ein Fehlalarm dahinter. Besondere Probleme gab es laut dem Bautzener Feuerwehrchef im „Greenpark“. Zur Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge wurden die Kameraden allein im vergangenen Jahr 70-mal gerufen.

