Hochwasser stoppt Böschungssanierung

Tauwetter und ergiebige Regenfälle sorgen im Landkreis Meißen an vielen Orten für steigende Flusspegel. Dort, wo gerade Sicherungs- oder Sanierungsarbeiten stattfinden, kommen die äußerlichen Einflüsse besonders ungelegen. So ist es derzeit auch am Reißigbach in Nossen-Wendischbora.

Wie der zuständige Bauleiter der Firma Schmidtgen aus Lommatzsch mitteilt, mussten die Arbeiten an der Böschung zur Hochwasserschadensbeseitigung am vergangenen Donnerstag eingestellt werden. Da der Pegel im Bach deutlich angeschwollen ist, können die Arbeiter die in den letzten Tagen auf Hochtouren laufenden Reparaturen vorerst nicht weiter durchführen.

Es sei aber beabsichtigt – so das Wetter mitspielt – spätestens Mitte der kommenden Woche weiterzumachen. Am Reißigbach lässt die Stadt das Flussbett sichern und Sedimente befestigen. Die Kosten für die Arbeiten der Lommatzscher Hoch- und Tiefbaufirma belaufen sich auf circa 45 000 Euro. Vor Beginn der Böschungssanierung hatten sich mehrfach Anwohner für die Instandsetzung eingesetzt. (SZ/mhe)

