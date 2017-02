Hochwasser-Alarmstufe in Bautzen Nach Regenfällen führt die Spree deutlich mehr Wasser. Ein Grund zur Beunruhigung ist das nicht.

Die Spree in Schirgiswalde an diesem Mittwoch. Die Bäche und Flüsse führen derzeit mehr Wasser. © Uwe Soeder

In Bautzen hat am Donnerstagvormittag der Pegel der Spree die Alarmstufe 1 erreicht. Nach anhaltenden Regenfällen führt die Spree derzeit wieder deutlich mehr Wasser als üblich. Grund zur Beunruhigung sehen die Fachleute vom Landes- hochwasserzentrum derzeit jedoch nicht.

Seit Mittwoch waren in der Region teils erhebliche Niederschläge heruntergekommen. Bis zum Freitagabend sei unterdessen mit weiteren Niederschlägen zu rechnen. Erwartet werden teils schauerartige Regengüsse. Dadurch seien am Oberlauf der Spree örtlich rasche Wiederanstiege der Wasserstände möglich. Ein insgesamt weiterer gravierender Anstieg der Wassermengen in Bautzen sei aber gegenwärtig nicht zu erwarten, heißt es. Die Experten gehen nicht davon aus, dass hier in absehbarer Zeit die Alarmstufe 2 erreicht wird. Die war am Donnerstag vereinzelt in anderen Teilen Sachsens erreicht worden – etwa an der Freiberger Mulde oder an der Kirnitzsch in der Sächsischen Schweiz. (SZ/sko)

