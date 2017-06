Hochsprung-Plane zum dritten Mal geklaut Eine Abdeckung im Freitaler Stadion des Friedens ist erneut gestohlen worden. Nun plant der Kreissportbund Konsequenzen.

Die Hochsprunganlage im Stadion des Friedens ist zuletzt immer wieder Ziel von Dieben gewesen. © Oberthür

Innerhalb weniger Wochen ist die Abdeckung der Hochsprunganlage im Freitaler Stadion des Friedens nun bereits zum dritten Mal gestohlen worden. Wie der Geschäftsführer des Kreissportbundes, Dietmar Wagner, am Mittwoch mitteilte, sei die Plane mit einer Kette an einer Öse gesichert gewesen. Die Diebe hätten die Öse in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch jedoch ausgeschnitten und die Plane mitgenommen. „Ich kann mir nicht erklären, wofür solch eine Plane gebraucht wird“, sagt Wagner. Die silberfarbene Plane ist aus Spezialfolie, misst fünf mal drei Meter und soll die Sprungmatte vor Regen schützen. Die Anfertigung kostet rund 500 Euro.

Der Kreissportbund plant nun Maßnahmen, um einen weiteren Diebstahl zu verhindern. Künftig soll eine Videokamera die Anlage überwachen.

zur Startseite