Hochsprung ins Gewitter Der Wettkampf in Bischofswerda muss vorzeitig beendet werden. Das Wetter spielt nicht mit.

Dominik Malke vom TV 1848 Bischofswerda überquert hier die Latte bei 1,64 Metern und belegt damit bei den Jungen der Altersklasse U 16 den dritten Platz. © Rocci Klein

Leichtathletik. Gastgeber TV 1848 Bischofswerda konnte bei der zweiten Auflage seines „Springen in die Nacht“ 30 Athleten verschiedener Altersklassen im Stadion des Wesenitzsportparks begrüßen. Dieses besondere Hochsprungevent beginnt für die Jüngeren um 19 Uhr und endet für die Jugendlichen und Erwachsenen meistens gegen 22.30 Uhr. Aber nicht in diesem Jahr, da der Wettkampf gegen 22 Uhr durch ein starkes Gewitter abgebrochen werden musste. Dadurch verpassten die Zuschauer und Athleten am Ende die wirklich großen Höhen jenseits der 1,80 Meter.

Trotzdem gab eine ganze Reihe neuer persönlicher Bestleistungen. Die Mädchen der U 14 lieferten sich einen spannenden Wettkampf um die Podestplätze, wobei Lena-Marie Blum (HSG Turbine Zittau) die Nase mit 1,53 Metern vorn hatte. Dahinter reihten sich drei Mädchen vom Gastgeber ein: Johanna Liebisch (1,47), Friederike Baumert (1,44) und Nandini John (1,41). Für Johanna bedeutete diese Höhe auch Schulrekord für die achte Klasse des Goethe-Gymnasiums. Auch die Bischofswerdaer Jungen der U 16 kämpften um Medaillenplätze. Der Sieg ging mit 1,73 Metern an Fabio Schindler (Radebeul), gefolgt von Eric Hoffmann (Dresdner SC/1,70). Die Plätze drei bis fünf holten sich die Gastgeber. Dominik Malke sprang 1,64 Meter, dahinter folgten Albrecht Vetter (1,61) und Louis Gneuß (1,61). Bei den Siegerehrungen gab es für die drei Erstplatzierten Medaillen. (tz)

