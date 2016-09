Hochsprung bis in die Nacht In Bischofswerda wird eine neue Wettkampfform getestet. Am höchsten kommt mit 1,86 Meter der Pulsnitzer Robin Kunath.

Zur Eröffnung des Hochsprungmeetings entstand dieses Gruppenfoto mit den Aktiven, Trainern und Holm Große, dem Präsidenten des TV 1848 Bischofswerda. © privat

Der TV 1848 Bischofswerda hat mit dem „Springen in die Nacht“ eine völlig neue Wettkampfform des Hochspringens erfolgreich getestet. Insgesamt 33 Sportler waren bei diesem abendlichen Event am Start und es ging am Ende wirklich hoch hinaus. Zunächst starteten um 19 Uhr die weiblichen Jugendlichen bei einer Anfangshöhe von 1,10 m. Dabei gelang es Friederike Baumert, der jüngsten Sportlerin des gastgebenden Vereins, ihre persönliche Bestleistung um sechs Zentimeter auf 1,32 Meter zu steigern. Die größte Höhe im ersten Teil der Veranstaltung erreichte schließlich Celine Hübschmann vom Dresdner SC 1898 mit 1,50 Meter.

Um 21 Uhr begann unter dem künstlichen Licht eines großen Helium-Ballons der zweite Teil des Wettkampfes. Bei den Jugendlichen der U 14 dominierte der beste Nachwuchsathlet vom TV 1848, Louis Gneuß (AK 13), das Springen mit einer neuen persönlichen Bestleistung. Er siegte in seiner Altersklasse mit 1,58 Meter. Am Ende waren nur noch zwei Athleten im Wettkampf, die bereits 1,80 m übersprungen hatten. Gesamtsieger wurde Robin Kunath vom HSV 1923 Pulsnitz mit 1,86 m vor Luca Schindler (AK 16) vom SSV Planeta Radebeul, der 1,83 Meter überquerte. (tzu)

