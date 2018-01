Hochspringer auf dem Treppchen Der U 16-Nachwuchs vom TV 1848 Bischofswerda überzeugt bei den Landesmeisterschaften.

Siegerehrung im Hochsprung der AK 15 mit Dominik Malke (links/2.) und Albrecht Vetter (rechts/3.), beide vom TV 1848 Bischofswerda. © privat

Leichtathletik. Bei den Landesmeisterschaften der Altersklasse U 16 in Chemnitz waren auch fünf Leichtathleten vom TV 1848 Bischofswerda am Start. Einen starken Auftritt mit neuen Bestleistungen legten im 60-m-Sprint Dominik Malke (7,73 Sek.) und Albrecht Vetter (8,11 Sek.) hin. Malke qualifizierte sich für das B-Finale der besten zwölf und erreichte am Ende den neunten Platz.

Johanna Liebisch verpasste über 60 m Hürden trotz neuer Bestzeit (10,28 Sek.) knapp das Finale. Spannend wurde es im Hochsprung, bei dem Dominik Malke seine bisherige Bestleistung nochmals um zwei Zentimeter steigern konnte und mit 1,73 m den Vizemeistertitel holte. Im Duell mit Pascal Boden aus Hoyerswerda erkämpfte sich Albrecht Vetter mit 1,65 m Bronze.

Auch für die 800-m-Läufer Adrian Katzer und Cajus Wolf lief es hervorragend. Adrian blieb in 2:26,5 Min. nur eine halbe Sekunde über seiner Bestzeit und Cajus steigerte sich um eine Sekunde auf 2:33,2 Min. Zum Abschluss traten alle vier Bischofswerdaer Jungen zum ersten Mal in einer 4x200-m-Staffel gegen die starke Konkurrenz aus den Talentestützpunkten Dresden, Chemnitz und Leipzig an. Das TV-Quartett belegte hier Rang fünf. (dk)

