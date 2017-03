Hochspannungsmasten mit Panzerschutz

Im Fachjargon werden sie Horizontalmast A 3.0 genannt. Dreißig Stück werden es am Ende sein. Gut zu erkennen ist der Betonschutz vor Panzern. Foto: © Steffen Bistrosch

Wer dieser Tage die B 156 zwischen Weißwasser und Boxberg passiert, nimmt sie deutlich wahr, die neu errichteten Strommasten des hiesigen Stromnetzbetreibers Mitnetz. Zweimal kreuzt die neue Trasse inzwischen die Bundesstraße westlich von Weißwasser in Richtung Boxberg. Nachts ist das leuchtende Rot der sogenannten Masten-Befeuerung weithin zu sehen.

Noch deutlicher sind derzeit die Spuren reger Bautätigkeit entlang des Radweges an der Tagebaukante. Die Trassenführung erforderte größere Holzeinschläge, und so stapeln sich Berge von Holz, der Asphalt ist verschmutzt, Schilder weisen auf die Bautätigkeiten hin, Baustellenausfahrten queren den Radweg.

Wir sprechen mit dem zuständigen Projektleiter Maik Sawitzki von der Mitnetz GmbH in Cottbus. Weshalb wird denn die neue Trasse errichtet? Notwendig werde die Trasse wegen der Fortführung des Tagebaus Reichwalde durch die Leag, so Sawitzki. Keinen direkten Zusammenhang gibt es mit einem Netzausbau im Zuge der Energiewende, wie mancher Betrachter vielleicht vermutet hätte. Die Trasse ersetzt lediglich eine Leitung, welche dem Tagebau Reichwalde weichen muss.

Die Spannungsebene des Netzes beträgt einhundertzehntausend Volt. Zum Vergleich: In der Steckdose kommt üblicherweise knapp ein Fünfhundertstel davon – zweihundertdreißig Volt – an. Die Hochspannungstrasse wird künftig das Umspannwerk Reichwalde mit dem sogenannten Mast 26 am Bahnhof in Haide verbinden. Damit erfolgt schaltungstechnisch der Anschluss von Reichwalde an das Umspannwerk Krauschwitz. In Summe werden auf etwas mehr als acht Kilometern dreißig Masten errichtet. Der sogenannte Seilzug von Mast zu Mast wird im Anschluss an den Stahlbau beginnen.

Weshalb bekommen denn manche der Masten eine großflächige Umwallung aus Beton? Das sei ein Panzeranfahrschutz, um die Fundamente zu sichern, falls die schwergewichtigen Fahrzeuge tatsächlich den Leitungen zu nah kommen sollten, meint Sawitzki. Dem nahen Truppenübungsplatz ist auch die Nacht-Befeuerung der Masten geschuldet, nächtliche Übungen mit Hubschraubern seien hier durchaus denkbar.

Weshalb wurden die Kabel dann nicht gleich in die Erde verlegt? Sawitzki begründet die Entscheidung mit dem etwa dreifachen Aufwand gegenüber der jetzt gewählten Variante, zumal die flächenmäßige Ausdehnung der in Anspruch genommenen Trasse letztlich die gleiche geblieben wäre. Darüber hinaus sprechen technische Belange gegen die Kombination aus Masten und Erdkabeln.

Mehr als drei Jahre dauern Planung, Genehmigung und Errichtung des Projektes bereits an. Mit Fertigstellung und Inbetriebnahme des etwa fünfeinhalb Millionen Euro teuren Projektes rechnet Sawitzki im Sommer dieses Jahres. Gravierende Probleme habe es bislang nicht gegeben. Der überwiegend sandige Untergrund stellte für die Rammpfahlfundamente der Masten keine Herausforderung dar. Genauso wenig wie die Auflagen der Genehmigungsbehörden hinsichtlich der schützenswerten Flora und Fauna.

Ausführende Montagefirma ist mit Bilfinger ein Anbieter aus Brandenburg. Der Abriss der dann nicht mehr benötigten Hochspannungsleitung im Reichwalder Revier soll im vierten Quartal dieses Jahres erfolgen. Zahlen wird die Rechnung nach dem Verursacherprinzip der Vattenfall Nachfolger Leag. Zum Abschluss der Baumaßnahmen wird der Radweg selbstverständlich wieder in den ursprünglichen Zustand versetzt. Nur bis dahin werden sich die Radfahrer etwas gedulden müssen. Dafür kann die Montage einer Hochspannungsleitung aus allernächster Nähe betrachtet werden. Auf absehbare Zeit wohl das letzte Mal in dieser Region.

