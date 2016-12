Hochsicherheitszone Domplatte 2 900 Sicherheitskräfte, Videomasten und Scheinwerfer – Zustände wie Silvester 2015 sollen sich in Köln nicht wiederholen.

Die Idylle am Kölner Hauptbahnhof trügt: Mit der Silvesternacht 2015 wurde das Wort „Köln" zum Synonym für das Versagen des Staates und die Probleme in der Flüchtlingspolitik. Nun will die Stadt die Wunden heilen. Es steht viel auf dem Spiel.

Kommt gut ins neue Jahr! Fröhlich und sicher Silvester feiern in Köln – das steht auf einem neuen Plakat, auch ein Herz mit den Umrissen des Doms ist zu sehen. Gäbe es nicht die Vorgeschichte, könnte man es für die Einladung zu einer x-beliebigen Party halten. Doch die Worte „Köln“ und „Silvester“ bereiten seit fast einem Jahr vielen Bürgern Unbehagen. Zusammen stehen sie für Deutschlands Probleme in der Flüchtlingspolitik, für Versagen des Staates und für traumatische Erinnerungen Hunderter Frauen, Opfer von Sexattacken.

Der Stadt – und nicht nur ihr – hängen die furchtbaren Ereignisse an, die es im vergangenen Jahr am Hauptbahnhof und im Schatten des Doms gegeben hat. Entfesselte Männergruppen schossen wie wild Feuerwerk umher und begrapschten massenhaft Frauen. Weil viele Flüchtlinge unter den Tätern waren, geriet das gesellschaftliche Klima ins Rutschen. Köln galt schließlich als das Ende der „Willkommenskultur“. Eine Wiederholung will die Metropole um jeden Preis verhindern. Der Preis dafür ist eine Silvesterfeier als Hochsicherheitsereignis.

„Silvester 2016 wird gekennzeichnet sein durch eine sehr große Polizeipräsenz“, stellt Polizeipräsident Jürgen Mathies am Montag klar. 1 500 Beamte der Landespolizei, dazu rund 600 Ordnungskräfte im Auftrag der Stadt. Hinzu kommen etwa 800 Beamte der Bundespolizei unter anderem in Bahnhöfen und Zügen von Nordrhein-Westfalen. Sie sollen genauer schauen, welche Klientel sich auf den Weg nach Köln macht.

Magere Bilanz der Ermittlungen zurück 1 von 4 weiter Rund die Hälfte der Verfahren gegen namentlich ermittelte Beschuldigte sind mittlerweile wieder eingestellt worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden 333 Beschuldigte ermittelt und Verfahren eingeleitet. Bei 87 Verfahren spielte der Vorwurf eines sexuellen Übergriffs eine Rolle. Von den daraus resultierenden 267 Verfahren wurden 124 zwischenzeitlich aber wieder eingestellt – allein 80, weil sich kein hinreichender Tatverdacht begründen ließ. 29 Verfahren mussten eingestellt werden, weil der Verdächtige nicht auffindbar war. Bis Dezember wurden 1222 Strafanzeigen bearbeitet, 513 davon beziehen sich auf den Vorwurf eines sexuellen Übergriffs. Dazu zählen sexuelle Nötigungen, Vergewaltigungen und auch „sexuell motivierte“ Beleidigungen. Die Staatsanwaltschaft beantragte seitdem gegen 35 Beschuldigte Anklage, vor allem wegen Eigentumsdelikten. 24 von ihnen seien bislang verurteilt worden. 820 Ermittlungsverfahren wurden gegen unbekannte Täter eingeleitet, davon 372 wegen sexueller Übergriffe.

Ein Blick in den Maßnahmenkatalog verrät, dass es eine sehr spezielle Silvesterparty wird. Es werden zusätzliche Videokameras eingesetzt, unter anderem an Beleuchtungsmasten am Bahnhofsvorplatz. Die Hohenzollernbrücke, die zum bekannten Panorama der Domstadt gehört, wird für Fußgänger gesperrt, auch Verkehrssperren wird es geben. Zentrale Orte sollen mit Zusatzbeleuchtung aus der Dunkelheit geholt werden. Auf den Straßen werden etwa 20 Streetworker unterwegs sein. Selbst das Aufstellen von Toiletten an Orten, an denen „Wildurinieren“ erwartet wird, findet Erwähnung.

Köln weiß, was auf dem Spiel steht. Immer wieder spricht Oberbürgermeisterin Henriette Reker von „den Bildern“, die aus Köln um die Welt gehen werden. Eigens wurde der Berliner Lichtkünstler Philipp Geist engagiert, der die Domplatte mit einer futuristischen Videoshow in Szene setzen wird. „Die beste Antwort auf Schrecken wie im letzten Jahr ist, mit einem positiven Kunstereignis andere Bilder zu entwickeln“, sagte Geist unlängst. Um den Dom wird es eine Schutzzone geben, in denen Böller verboten sind.

Auch die Kölner Polizei – nach der Silvesternacht wegen ihrer Kommunikation noch angezählt – betreibt mittlerweile eine forsche Pressearbeit. Journalisten können in diesen Tagen quasi täglich die letzten Handgriffe vor Silvester begleiten.

Und nicht nur für Köln steht viel auf dem Spiel. Ein wenig ist es so, als wolle die Stadt stellvertretend für viele andere die Wunden heilen, die der zurückliegende Jahreswechsel und die folgende Debatte aufgerissen haben.

„Das große Risiko ist natürlich, wenn doch etwas passiert“, sagt der Kommunikationswissenschaftler Ansgar Zerfaß von der Uni Leipzig. „In Köln ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht nicht so hoch angesichts der vielen Polizisten. Aber was ist, wenn es Vorfälle in Düsseldorf, Dortmund oder Essen gibt?“, fragt er. „Dann würde sich der NRW-Innenminister wohl anhören müssen, dass er Köln sicher, andere Städte aber unsicherer gemacht hat.“ (dpa)

