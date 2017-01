Hochschultag an drei Standorten Am 12. Januar öffnen die Häuser in Zittau, Görlitz, Rothenburg ihre Türen für Interessierte.

Studenten bekommen Unterstützung beim zurechtsfinden auf dem Campus und in Görlitz. © Nikolai Schmidt

Unter dem Motto „Lernen Sie uns kennen!“ öffnet die Hochschule Zittau/Görlitz am 12. Januar an ihren Standorten in Zittau und Görlitz, von 9 bis 13 Uhr, ihre Türen. „Ein umfangreiches und interessantes Programm erwartet die Besucher“, teilt Sprecherin Hella Trillenberg mit. Alle Gebäude der Hochschule stehen den Besuchern offen. Am Standort Görlitz ist die Aula im Hermann-Heitkamp-Haus, G I, Furtstraße 2, zentraler Anlaufpunkt für allgemeine Fragen, Wohnen, BaföG, Auslandsstudium. Aber auch eine individuelle Studienberatung und Informationen zu den einzelnen Studiengängen sind dort zu finden, die in Görlitz angeboten werden.

Interessierte können aber auch Kurzvorlesungen zu Themen ihrer Wahl lauschen oder in eine reguläre Lehrveranstaltung reinschnuppern. Zudem öffnen die Fakultäten ihre Labore, sodass die Besucher sich persönlich von den Studienbedingungen überzeugen können. Weiterhin werden Infos zum Wohnen in der Hochschulstadt Görlitz gegeben und dürfen Besucher das Essen in der Mensa zu Studentenpreisen verkosten.

Auch die Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) beteiligt sich am 12. Januar am Tag der offenen Tür, von 10 bis 15 Uhr. Unterstützt von der Berufsberaterin der Polizeidirektion Görlitz beantworten fünf Einstellungsberater die Fragen der Interessenten. Diese können sich über den Studienablauf und die Karrieremöglichkeiten innerhalb der sächsischen Polizei sowie über Unterbringung, Versorgung und Bezüge während des Studiums informieren.

„Weiter vorgesehen sind geführte Rundgänge über das Campusgelände“, so Heiko Reinarz vom Rektoratsbüro. Es werden Studentenunterkünfte, das PC-Kabinett und das Kriminaltechnik-Kabinett gezeigt. „A la ,CSI‘ werden hier aktuelle Methoden der Spurensicherung demonstriert“, teilt er mit. Auch der Sport- und Fitnessraum, der Sportkomplex sowie die schuleigene Bibliothek können besichtigt werden. Andere Einheiten wie Diensthundestaffel oder Einsatzzug präsentieren sich ebenfalls. „Informationen aus erster Hand“ liefern zuletzt auch die Studenten, die Besuchern für weitere Fragen zur Verfügung stehen. (SZ)

zur Startseite