Hochschulplan mit Risiken für das IHI

Willkommen am IHI Zittau, Zentrale Wissenschaftliche Einrichtung der TU Dresden! Mit dieser Begrüßung wirbt das Internationale Hochschulinstitut (IHI) Zittau im Internet. Wie lange diese Begrüßung dort noch so stehen wird, ist fraglich. Denn 2013 ging das IHI die Ehe mit der Technischen Universität Dresden (TUD) ein und wurde eine Zentrale Wissenschaftliche Einrichtung der Dresdner Exzellenz-universität. Die Eingliederung in die TU regelte ein Überleitungsvertrag. Im Vertrag heißt es: „Das IHI bleibt eine Zentrale Wissenschaftliche Einrichtung“. Zweifel an der Zukunft des Hauses sollten mit dieser Formulierung von vornherein ausgeräumt werden.

Diese Zusage ist nun faktisch vom Tisch oder kann zumindest infrage gestellt sein, denn am Jahresende wurde der Hochschulentwicklungsplan vorgelegt, der die Ausgestaltung des Hochschulwesens in Sachsen bis zum Jahr 2025 abbildet. Im Entwurf fand sich noch die Formulierung des Überleitungsvertrages fast wortgleich wieder: „Das IHI als Zentrale Wissenschaftliche Einrichtung der TUD wird am Standort Zittau gesichert.“ In dem im November vorgelegten Papier steht hingegen nur noch: „Das IHI als Einrichtung der TUD wird am Standort Zittau gesichert.“

Katharina Haas, Referentin im Wissenschaftsministerium erklärt die Änderung der Formulierung so: „Im Anhörungsverfahren hatte die TU Dresden interveniert und darauf hingewiesen, dass laut Hochschulgesetz die Zuständigkeit für die Errichtung und Aufhebung einer Zentralen Wissenschaftlichen Einrichtung beim Rektorat liegt.“ Das bedeutet, das Ministerium könne die Struktur als Zentrale Wissenschaftliche Einrichtung nicht vorgeben. Frau Haas ergänzt: „Das IHI betreffende Änderungspläne der TU Dresden sind dem Ministerium nicht bekannt.“

Mathias Bäumel, stellvertretender Pressesprecher der TU Dresden bestätigt die Änderung der Endfassung auf Anfrage der SZ. Es sei die der Rechtslage adäquate Formulierung „Einrichtung“ gewählt worden, sagt Bäumel und ergänzt: „Alles andere wäre ein Eingriff in das Recht zur Selbstverwaltung gewesen.“ Konkrete Planungen über eine Änderung der Struktur des IHI, das im Übrigen integraler Bestandteil der TU Dresden und keine autonome Institution ist, haben dabei keine Rolle gespielt, so der Pressesprecher.

Die Änderung der Formulierung und die juristischen Einzelheiten wären wohl noch kein Grund Spekulationen über die Ziele der TU, den Standort Zittau betreffend, anzustellen. Fast zeitgleich, im Dezember beschloss die TU Dresden jedoch intern eine neue „Ordnung zur Errichtung, Fortführung, Änderung und Aufhebung von Zentralen Wissenschaftlichen Einrichtungen“. Dieses interne TU-Papier enthält aus Zittauer Sicht durchaus Sprengstoff. So heißt es darin: „Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Ordnung bereits bestehenden Zentralen Wissenschaftlichen Einrichtungen kann das Rektorat Einzelfallentscheidungen hinsichtlich ihrer, gegebenenfalls befristeten, Fortführung oder Aufhebung treffen.“ Übersetzt bedeutet das so viel wie: Die TU kann tun und lassen, was sie will.

Die Vermutung, dass die TU Strukturveränderungen plant, scheint nicht ganz unbegründet. Nach SZ-Informationen soll im März ein Evaluierungsbericht zu den Forschungsleistungen des Bereichs Wirtschaftswissenschaften der TU vorgelegt werden. Die Studiengänge am IHI Zittau werden in dem Bericht keine Rolle spielen und könnten die kleine Einrichtung bei geringer Nachfrage der neuen Studiengänge in die Enge treiben. Die Kosten pro Student sind in so einem kleinen Haus wie dem IHI, an dem nur 300 Studenten immatrikuliert sind, vermutlich um ein Vielfaches höher als an der „Massen-Universität“ Dresden. Ob die TU sich den Luxus einer teuren Außenstelle auch künftig leistet, wird die Zukunft zeigen.

Das IHI hat sein Profil inzwischen grundlegend verändert, wendet sich mehr naturwissenschaftlichen Angeboten zu. Neuer Schwerpunkt ist die Biodiversität, auch biologische Vielfalt genannt. Der Studiengang Projektmanagement, der überdurchschnittlich nachgefragt wurde, läuft zum Ende des Semesters aus.

Zum Wintersemester 2017/18 startet der neue englischsprachige Studiengang „Ecosystem Services“. Der bestehende Studiengang „Biodiversity and Collection Management“ läuft bereits in der Lehrsprache Englisch und ist bei einer Kapazität von 15 Studienplätzen, derzeit mit sechs Studenten belegt. „Die Entwicklung der Bewerberzahl ist noch nicht absehbar, die internationale Breite verheißt auf jeden Fall Gutes“, erklärt Oliver Tettenborn, Referent des IHI-Direktors. Er sieht „eine völlig neue, weiter internationalisierte Studentenschaft am IHI Zittau.“ Die Kooperation mit dem Senckenberg-Institut Görlitz und die Schaffung neuer Professuren am IHI erwecken den Anschein, dass Tettenborns Optimismus begründet ist. Wie sich das Haus weiter entwickelt, bleibt abzuwarten.

Das IHI hat sich seit seiner Gründung 1994 einen guten Ruf erarbeitet. Der Bereich Wirtschaftswissenschaften belegte im Jahre 1999 bei der Umfrage eines Hamburger Nachrichtenmagazins sogar den fünften Platz, wurde beste Einrichtung der neuen Länder vor Chemnitz, Leipzig und Dresden. Zittau war ein anerkanntes wissenschaftliches Fenster in den Osten.

Die geforderte Umstrukturierung zum Leuchtturm der Biodiversiät ist ein Paradigmenwechsel, der nicht frei von Risiken ist. Studenten, Professoren und Mitarbeiter beteiligen sich am gesellschaftlichen Leben in der Stadt, mischen sich ein und packen an, wie beispielsweise beim Sams-Markt.

Für Zittau ist das Institut, neben der Hochschule, ein bedeutender Wirtschaftsfaktor, auf den die Stadt nicht verzichten kann.

