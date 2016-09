Hochschulinstitut geht neue Wege im Städtebau Als Nachfolger von Jürg Sulzer will Robert Knippschild Ökologie statt Architektur in den Fokus rücken – und mehr ins Ausland schauen, vor allem nach Polen.

Robert Knippschild ist Leiter des Zentrums für Stadtumbau am Zittauer IHI. Sein Vorgänger war in Rente gegangen. © Jens Trenkler

Zwei Jahre für die Neubesetzung einer Professur? „Da waren wir richtig schnell“, lobt Thorsten Claus, Direktor des Internationalen Hochschulinstituts (IHI) in Zittau. Bei so einem Prozess seien nationale Experten beteiligt, aber auch viele Institutionen: „Die muss man erst einmal alle unter einen Hut bringen.“ Umso froher ist Claus, jetzt einen Nachfolger für den Schweizer Jürg Sulzer präsentieren zu können, der sich in den Ruhestand verabschiedet hatte.

Robert Knippschild heißt der Neue, studierter Raumplaner, 42 Jahre alt – und jetzt Inhaber der Professur für ökologischen und revitalisierenden Stadtumbau am IHI. So kompliziert wie der Titel, so komplex ist auch Knippschilds Aufgabenfeld. Drei Tage pro Woche will er am Sitz des Stadtumbau-Zentrums in Görlitz verbringen. Die anderen zwei Wochentage benötigt er für die Lehre an der TU Dresden und am Hochschulstandort in Zittau. „Stadtumbau ist für uns mehr als nur Abriss“, sagt Knippschild. Wenn er „uns“ sagt, meint er auch die vier jungen wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen, die sein Team bilden. Hinzu kommen zwei Praktikantinnen und demnächst noch zwei Doktorandinnen.

Unter Stadtumbau versteht Knippschild die Anpassung von Städten an neue Herausforderungen. „Viele große Städte in Deutschland boomen jetzt, aber zwei Drittel der Klein- und Mittelstädte haben mit Schrumpfungsproblemen zu tun“, sagt er. Für sein Zentrum bedeute das dreierlei: „Wir wollen uns als Erstes die Ausgangslage in den Städten anschauen.“ Danach sollen Ansätze für Veränderungen in Deutschland und im Ausland betrachtet werden. Und als Drittes geht es darum, wie sich deutsche Erfahrungen auf Städte im Ausland übertragen lassen und umgekehrt.

Knippschild spricht fließend polnisch und etwas tschechisch, sodass er problemlos Richtung Osten schauen kann. Doch er möchte nicht nur internationaler werden, sondern auch die Frage der ökologischen Aufwertung von Städten angehen, biologisch vielfältige Grünflächen in bestehende Stadtstrukturen integrieren: „Das schauen wir uns in ganz Deutschland an und entwickeln daraus Empfehlungen.“

Knippschilds Professur ist unbefristet. Der 42-Jährige könnte sie bis zur Rente ausfüllen. So weit denkt er freilich noch nicht, sondern hat jetzt die nächsten Schritte in der Region vor Augen.

