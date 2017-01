Hochschule zieht alle Blicke auf sich Beim Lernlabor Cybersicherheit wappnen sich Firmen gegen Kriminelle. Das lockt sogar eine Bundesministerin nach Görlitz.

Der sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich (links) und Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (Bildmitte) schauen sich zur Eröffnung des gemeinsamen Lernlabors Cybersicherheit der Hochschule Zittau/Görlitz und des Fraunhofer-Instituts die Labordemonstration an. © pawel sosnowski/80studio.net

Bundesbildungsministerin Johanna Wanka schaut ganz genau hin: Das Thema Sicherheit im Internet ist ihr wichtig. So wichtig, dass ihr Ministerium in diesem und im nächsten Jahr jeweils eine Million Euro für ein gemeinsames Lernlabor Cybersicherheit der Hochschule Zittau/Görlitz und des Fraunhofer-Instituts in Ilmenau zur Verfügung stellt. Am Mittwochnachmittag wurde es auf dem Görlitzer Hochschulcampus in ihrem Beisein offiziell eröffnet.

„Unter rund 145 deutschen Hochschulen“, so der CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Kretschmer, „gehört Zittau/Görlitz zu den zehn forschungsstärksten Einrichtungen.“ Dieses Profil will die Hochschule mit dem neuen Labor unter Leitung des Görlitzer Informatik-Professors Jörg Lässig weiter schärfen. Und die Kooperation mit der Wirtschaft ist eine Spezialität von Fachhochschulen, betont Kretschmer. Genau darum geht es hier: Beim Forschungslabor werden Schulungen für Vertreter aus der Wirtschaft entwickelt und durchgeführt.

zur Startseite