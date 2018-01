Hochschule öffnet ihre Türen Am Donnerstag gibt es einen Informationstag an den Standorten Zittau und Görlitz. Diese und weitere Veranstaltungen finden Sie im sz-veranstaltungskalender.com.

Vorlesung in der Hochschule Görlitz-Zittau © Mario Heinke

Zittau / Görlitz. Zum Informationstag lädt die Hochschule Görlitz-Zittau für Donnerstag, 11. Januar, 9 bis 13 Uhr sowohl auf den Campus Zittau als auch auf den Campus Görlitz ein.

Studieninteressierte erwartet dort eine individuelle und fundierte Studienberatung zu allgemeinen Fragen, aber auch ganz speziell zu den einzelnen Studiengängen. Wer möchte, informiert sich gezielt in den Kurzvorlesungen zu Themen seiner Wahl. Außerdem öffnen die Fakultäten ihre Labore, sodass sich die Gäste persönlich von den Studienbedingungen überzeugen können.

Auch die Teilnahme an regulären Vorlesungen ist an diesem Donnerstag möglich. Zudem kann das Essen in der Mensa zu Studentenpreisen ausprobiert werden. (szo/mrc)

