Hochschule mit mehr Studenten Langfristig braucht Zittau und Görlitz 3 200 Studierende. Davon sind sie noch ein Stück entfernt.

Der Campus der Hochschule Zittau © Bernd Gärtner

An der Hochschule Zittau/Görlitz haben im vergangenen Jahr 3008 Studenten, darunter 557 Ausländer, gelernt. Das waren nach Angaben des Statistischen Landesamtes 76 mehr als 2015. Wie es in einem am Montag vorgelegten Bericht zu den sächsischen Hochschulen heißt, ist auch die Zahl der Studienanfänger gestiegen. Demnach haben sich 2015 661 in Zittau und Görlitz eingeschrieben, 2016 757. Ob damit die von Hochschulrektor Friedrich Albrecht vorausgesagte demografische Delle schon überwunden ist, bleibt abzuwarten. Er hatte vor zwei Jahren im Interview mit der SZ gesagt, dass er damit rechnet, dass die Zahl der Studienanfänger aus der Region nach einem Einbruch wieder steigt und sich damit die Studentenzahl stabilisiert.

Langfristig muss die Hochschule 3 200 Studenten pro Jahr nachweisen. Das hat sie dem Freistaat im Gegenzug für den Bestandsschutz und Zuschüsse zugesichert. Der Höchststand war 2011 mit rund 3 850 Studenten erreicht. Zur Jahrtausendwende waren es reichlich 3 100, 1995 rund 2 300. Die am stärksten nachgefragten Fächer sind Sozialarbeit/-pädagogik, Tourismuswirtschaft und Maschinenbau. (SZ/tm)

