Hochschule hat noch Studienplätze Für einige Studiengänge gibt es mehr Bewerber als Plätze, für andere kann man sich noch melden. Viel Zeit bleibt nicht.

Im Zulassungsamt der Hochschule Zittau/Görlitz wird zurzeit emsig gearbeitet. Die Rückmeldefrist zur Annahme eines Studienplatzes in einem der zulassungsbeschränkten Studiengänge ist vorbei. In den Sozialwissenschaften sowie Management- und Kulturwissenschaften werde es keine Nachrückverfahren geben, so Stefan Kühne, Dezernent der Akademischen Verwaltung. „Wie immer lagen für diese Studiengänge überproportional viele Bewerbungen vor.“ Und obwohl sich so viele für die freien Studiengänge beworben haben, bleiben dort einige Plätze frei. Diese sind zum Beispiel Automatisierung und Mechatronik, die Betriebswirtschaft, Chemie, Elektrische Energiesysteme, Energie und Umwelttechnik, Informatik, Maschinenbau, Molekulare Biotechnologie, Ökologie und Umweltschutz, Wirtschaft und Sprachen, Wirtschaft und Informatik, Wirtschaftsingenieurwesen und Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Bis zum 13. Oktober kann sich noch dafür beworben werden. (SZ)

Bewerben können sich Studieninteressierte unter www.hszg.de/studium/dein-weg-zum-studium.html

