Hochsaison für das närrische Volk Ganz Sagar feierte mit dem Karnevalsverein das 35. Jubiläum. In Bärwalde waren die Zamperer unterwegs.

zurück Bild 1 von 4 weiter Der Karnevalverein Sagar empfing alle Teilnehmer am zweistündigen Festumzug durch den Ort auf dem Hof der Grundschule in Sagar. Ursprünglich war der Sportplatz vor dem Kulturhaus dafür vorgesehen. Doch der aufgeweichte Boden zwang die Organisatoren zur Verlegung des Finales beim Festumzug. Auf der Bühne gratulierten die Gastvereine sowie Rüdiger Mönch, Bürgermeister der Gemeinde Krauschwitz, und übergaben Gastgeschenke. © Rolf Ullmann Der Karnevalverein Sagar empfing alle Teilnehmer am zweistündigen Festumzug durch den Ort auf dem Hof der Grundschule in Sagar. Ursprünglich war der Sportplatz vor dem Kulturhaus dafür vorgesehen. Doch der aufgeweichte Boden zwang die Organisatoren zur Verlegung des Finales beim Festumzug. Auf der Bühne gratulierten die Gastvereine sowie Rüdiger Mönch, Bürgermeister der Gemeinde Krauschwitz, und übergaben Gastgeschenke.

Anstatt auf der Neiße unternahm diese Schlauchbootbesatzung ihre Fahrt im Festumzug durch den Ort.

Auf dem Hof der Grundschule Sagar schunkelten viele Einwohner des Ortes gemeinsam mit den Karnevalisten.

Beim Zampern in Bärwalde waren wieder originelle Kostüme zu sehen.

Sagar: 35 Jahre Karneval in Sagar – das ist allemal ein Grund für eine zünftige Jubiläumsfeier. Das ließ sich das närrische Volk am Sonnabendnachmittag während des Festumzuges sowie am Abend im Kulturhaus nicht zweimal sagen. Das ganze Dorf war während des Festumzuges auf den Beinen. Mehr als 50 Stände versorgten die Teilnehmer am Festumzug mit fester, vor allem aber mit flüssiger Stärkung. Bereits kurz nach dem pünktlichen Start um 14 Uhr stockte die Bewegung des Festumzuges. Die Karawane der insgesamt 15 Festwagen und Schaubilder legte eine Rast an den ersten Ständen ein, um sich dem Glühwein, Fettschnitten und den etwas härteren Getränken zu widmen. Dieser Vorgang wiederholte sich dann immer wieder bis zum Zielort, dem Hof der Grundschule Sagar. Neben dem gastgebenden Verein, dem SCC im Karnevalverein Sagar, folgten Vereine und Clubs aus Bad Muskau, Daubitz, Krauschwitz, Niesky, Rietschen und Pechern der Einladung zum Feiern. Wieder einmal zeigte sich, wie das närrische Volk in der Region zusammenhält.

Bärwalde: Die Spendenfreudigkeit in Bärwalde ist beim Zampern immer wieder groß. So war es auch am Sonnabend wieder, als der Bärwalde e. V. zum Heischegang aufgerufen hatte. 16 kleine und große Zamperer waren gekommen, die jüngste Zampermieze war die 16 Monate alte Lara als Piratin. Den Kinderwagen hatte die Mutti in ein Piratenschiff umgebaut. Traditionell war die Zamperfuhre mit Kuchen und Stullen und Getränken wieder mit aktuellen Sprüchen behängt. Da gibt es in Bärwalde gleich mehrere Dichter, die sich das ausdenken: „Früher galt ein Junker als reicher Mann, heute hält er die Verwaltung zum Sparen an“ – eine Anspielung auf den Boxberger Bürgermeister Achim Junker. Oder: „Trotz Sonnen-, Wind- und Wasserkraft, in Bärwalde die Kohle Gemütlichkeit schafft.“

zur Startseite