Hochprozentiges aus der Brennerei

Mehr Neukirch geht kaum: Steffen Lindner, Brennmeister im Nebenerwerb, kreierte ein hochprozentiges Destillat aus Neukircher Zwieback. Am Sonnabend zum Mostfest seiner Brennerei darf man den Zwiebackschnaps verkosten und in einer liebevoll gestalteten Geschenktüte mit nach Hause nehmen. Weitere Neuheiten aus Schusterliebs-Brennerei, so der Markenname des Neukircher Familienbetriebes, ist ein als „besonders aromatisch“ beschriebener Wildpflaumenlikör. Selbstgemachte Marmeladen und Aufstriche runden das Verkaufsangebot ab.

Das Mostfest auf Linderns Hof an der Bautzener Straße hat Tradition. Vor gut 20 Jahren stellte Familie Lindner zum ersten Mal Apfelwein her. Vom Geschmack fasziniert, versuchte sie sich bald selbst am Mosten und produzierte mit rund 600 Litern Apfelwein mehr als sie trinken konnte. Aus dieser Familientradition ging nicht nur das alljährliche Mostfest hervor. Die Lindners kamen auch auf die Idee, den Apfelwein zu Schnaps weiterzuverarbeiten. Damit legten sie den Grundstein für die 2009 gegründete Schusterliebs-Brennerei. Mittlerweile gehören über 50 Schnäpse, Liköre und Brände zum Sortiment.

Zum Mostfest am Sonnabend ab 15 Uhr können die Gäste sich selbst beim Mostpressen versuchen und bei der Herstellung von Glühmost aus dem Kessel sowie beim Schnapsbrennen zusehen. Beim Kettensägenschnitzen stellt Mario Kott seine künstlerischen Fähigkeiten unter Beweis. Und wer die Badehose einpackt, kann im urigen Badefass Platz nehmen. (szo)

