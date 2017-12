Hochprozentige Sause In Hoyerswerda steigt am Freitag die „Jägermeister-Party-Nacht“. Wer andere Ideen für die Tage zwischen den Jahren sucht, findet Vorschläge im sz-veranstaltungskalender.com.

© Julia Lindenberger

Zur „Jägermeister-Party-Nacht“ wird am morgigen Freitag ins ehemalige Wohnformlager an der Straße B im Hoyerswerdaer Industriegelände eingeladen. Die Party steigt ab 22 Uhr. Wie der Name schon verrät, spielt der bekannte Kräuterschnaps auf dieser nachweihnachtlichen Feier eine besondere Rolle. Der Eintritt kostet bis 23 Uhr fünf Euro, danach sieben Euro.

zur Startseite