Hochkultur im Herrnhuter Kirchensaal Ein berühmter Mädchenchor aus Birmingham lässt Werke bekannter Komponisten erklingen.

City of Birmingham Symphony Orchestra Youth Chorus © Neil Pugh

Am Dienstag endet die Serie der diesjährigen internationalen Sommerkonzerte in Herrnhut. Zu Gast ist der City of Birmingham Symphony Orchestra Youth Chorus, ein renommierter Mädchenchor aus Englands zweitgrößter Stadt. Unter der musikalischen Leitung von Julian Wilkins singen die Mädchen Werke von Brahms, Britten, Elgar, Mendelssohn und John Rutter.

Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr und ist ein Benefizkonzert der „Freunde des Herrnhuter Kirchensaals e. V.“ zur Erhaltung des historischen Kirchensaals und der Orgel. Ein Getränkeangebot gibt es in der Pause und nach dem Konzert. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. (szo)

