Hochkonjunktur für Straßenbauer

Bis Ende Oktober bleibt die Bahnhofstraße noch eine Baustelle.

Die Innenstadt ist derzeit eine Großbaustelle. An der Bahnhofstraße und an der Rudolf-Breitscheid-Straße wird gleichzeitig gebaut. Beide Straßen sind deshalb voll gesperrt. Die vielen Baufahrzeuge sind nicht zu übersehen und der Lärm von Baggern und Rüttelplatten ist nicht zu überhören.

Die Anwohner der Rudolf-Breitscheid-Straße werden damit auch noch ein paar Wochen länger leben müssen. Denn die Baufirma ist in Verzug. Trotz hohem Maschinen- und Personaleinsatz seitens des Baubetriebes könne die geplante Fertigstellung bis Anfang Oktober nicht gehalten werden. Darüber informiert das Stolpener Bauamt. Der Fertigstellungstermin verschiebe sich nun auf Anfang November. Leicht haben es die Bauleute an der Rudolf-Breitscheid-Straße nicht. Denn es ging nicht nur um eine neue Asphaltschicht für die Straße. Die Trasse bekommt auch unterirdisch eine Erneuerungskur. Zuständig dafür ist der Wasser- und Abwasserzweckverband „Mittlere Wesenitz“. An der Rudolf-Breitscheid-Straße lässt der Zweckverband die Trinkwasserleitung für rund 172 000 Euro bauen. Außerdem wird auf etwa 320 Metern ein Mischwasserkanal verlegt. Der kostet den Zweckverband an die 186 000 Euro. Die Enso hat die Anlagen der Gas- und Stromversorgung in Teilen umverlegen beziehungsweise erneuern lassen. Für Beleuchtung und den Fußweg ist dagegen die Stadt Stolpen zuständig. Sind die unterirdischen Arbeiten abgeschlossen, erhält die Straße eine neue Asphaltschicht. Damit ist im Spätherbst ein weiteres Vorhaben aus dem Sanierungsgebiet Innenstadt abgeschlossen.

Der grundhafte Ausbau dieser Trasse war seit Längerem geplant. Bislang fehlte der Stadt aber das Geld, um die Sanierung auch zu bezahlen. Finanziert wird der Umbau nun aus den Ausgleichsbeträgen, die die Kommune von den Hausbesitzern im Sanierungsgebiet erhalten hat. Ein Großteil der Grundstückeigentümer hatte die Möglichkeit genutzt, die Gebühren vorzeitig zu zahlen. Damit kommt das Geld ausschließlich der Stadt zugute. Und diese wiederum steckt es in die Sanierung der Rudolf-Breitscheid-Straße. An die 335 000 Euro sind aus städtischer Sicht dafür vorgesehen. Diese Sanierung ist im Tiefbau derzeit zwar das größte Vorhaben der Stadt. Doch gleich daneben – auf der Bahnhofstraße – rumort es ebenfalls. Diese Straße ist für den öffentlichen Verkehr ebenfalls komplett gesperrt. Der Grund sind auch hier Bauarbeiten des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Mittlere Wesenitz“. Aufgeteilt auf zwei Bauabschnitte, damit die Einschränkungen für die Anwohner gering bleiben, werden unter der Fahrbahn neue Kanäle verlegt. Aktuell ist der Bereich vom Stadtbad bis zur Geschwister-Scholl-Straße an der Reihe.

Der Zweckverband lässt auf etwa 420 Metern eine neue Trinkwasserleitung verlegen, dazu kommen noch auf 140 Metern die Anschlussleitungen. Der Verband plant mit Baukosten allein für das Trinkwasser von etwa 137 000 Euro. Weitaus teurer wird mit 413 000 Euro der neue Mischwasserkanal auf der Bahnhofstraße. Der Bau soll laut Betriebsleiter Steffen Göbel voraussichtlich bis Ende Oktober dauern.

