Hochkirch gewinnt Schulwertung Die Endergebnisse des Bautzener Stadtlaufes stehen fest. In der sportlichen Wertung ist das Melanchthon-Gymnasium vorn.

Das sind die Stellvertreter, die am Dienstag für ihre Schulen die Auszeichnungen für ihre Ergebnisse in der Schulwertung entgegennahmen. © PR

Leichtathletik. Bei der 24. Auflage des Bautzener Stadtlaufes ist es der Evangelischen Oberschule Hochkirch gelungen, sagenhafte 83,21 Prozent seiner Schüler und Schülerinnen zur Teilnahme an dieser immer beliebter werdenden Veranstaltung zu bewegen. Den zweiten Platz belegte der Vorjahressieger, die Montessori-Grundschule Bautzen, die 59,30 Prozent erreichte. Dritter wurde knapp dahinter die Mättig-Grundschule Bautzen (57,65). Am Dienstag wurden die Endergebnisse in Bautzen verkündet.

Hochkirchs Schulleiter Toni Kretzschmar schrieb dazu auf der Homepage seiner Schule: „Damit gehören wir definitiv zu den prozentual startstärksten Schulen, konnten unsere Bestleistungen in einem sportlich fairen und hervorragend organisierten Wettkampf messen und – das Wichtigste – hatten einen spannenden Tag in wertvoller und immer motivierender Gemeinschaft. Außerdem konnten wir den zweiten Rang im Wettkampf um die sportlichste Schule erreichen.“ In dieser zweiten Wertung ging es um Punkte für die schnellsten Läufer. Hier war das Melanchthon-Gymnasium Bautzen mit 165 Zählern vorn. Hochkirch erreichte 77 Punkte und die Evangelische Grundschule Gaußig kam auf 63 Zähler. Insgesamt wurde an die teilnehmenden Schulen ein Preisgeld von 1 500 Euro ausgezahlt. (ck)

