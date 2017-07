Hochkarätiges Reitturnier in Baschütz Die Gastgeber aus Bautzen und Baschütz erwarten 200 Reiter und 700 Pferde.

Auch Laura Grundmann vom Reitverein Bautzen ist mit ihrem Pferd Herodes beim Turnier in Baschütz am Start. © Carmen Schumann

Reitsport. Alles hat mal klein angefangen. Das erste Baschützer Reitturnier fand 2007 mit 700 Startplätzen statt. Beim nunmehr elften Reitturnier auf der Reitanlage in Baschütz wird es 1 200 Starts geben. Bis jetzt haben sich 200 Reiter mit mehr als 500 Pferden angemeldet. Für 200 Pferde stehen in Baschütz Stallplätze zur Verfügung. Turnierleiter Martin Sämann ist sehr stolz, dass sich das Baschützer Reitturnier zu einem der größten Pferdesportereignisse in Sachsen entwickelt hat.

Die Entwicklung sei im Laufe der Jahre stetig aufwärtsgegangen. Den Grund dafür sieht Sämann darin, dass es den Ausrichtern gelungen ist, das sportliche Umfeld für die Aktiven immer attraktiver zu gestalten. So wurden Prüfungen mit immer höheren Schwierigkeitsgraden ins Programm aufgenommen und auch die Geldpreise für die Gewinner seien attraktiv gestaltet.

Für das Turnier vom 28. bis zum 30. Juli haben sich hochkarätige Gäste angemeldet, so unter anderem mehrere Sächsische Meister im Springen und im Dressurreiten. Besonders erfreut ist Martin Sämann, dass zum Teilnehmerfeld auch Benjamin Wulschner gehört. Das ist der Sohn des Internationalen Springreiters Holger Wulschner aus Mecklenburg-Vorpommern. Benjamin Wulschner lebte einige Jahre in Baden-Württemberg, ist jetzt aber in seine norddeutsche Heimat zurückgekehrt. Dass sich so namhafte Sportler für das Baschützer Reitturnier angemeldet haben, zeuge von dessen gutem Renommee, sagt Martin Sämann. Das Starterfeld setzt sich aus Sportlern aller neuen Bundesländer sowie aus Bayern und Niedersachsen zusammen.

Fünf Lokalmatadoren am Start

Die gastgebenden Sportler von den Reitvereinen Bautzen und Baschütz werden sich hauptsächlich um den perfekten Ablauf des Turniers kümmern. Dennoch kommen auch einige einheimische Reiter in den Prüfungen zum Einsatz. Vom Reitverein Bautzen sind das Laura Grundmann und Tom Kämmler, vom Baschützer Verein nehmen Alfons Mittasch, Ronald Mittasch und Marisa Frankova teil.

Neu ist in diesem Jahr eine schwere Springprüfung der Klasse der Junioren unter 25 Jahren. Deren Sieger qualifizieren sich für das CSI-Finale im Januar 2018 in Neustadt/Dosse. Ebenfalls neu ist die sogenannte Championatswertung „Blick der Oberlausitz“. Dabei werden die Ergebnisse von drei Springwertungen aller drei Turniertage zusammengezogen. Da es dafür eine extra Geldprämie gibt, dürfte das ein Anreiz für die Sportler sein, sich an allen drei Tagen einzuschreiben. Und auch für das Publikum ist es spannend, diese Championatswertung zu verfolgen.

Im vorigen Jahr probierte man zum ersten Mal das Barrierespringen aus – mit großem Erfolg. Deshalb findet es auch diesmal wieder statt. 17 Anmeldungen liegen dafür bereits vor. Bei diesem Wettkampf, der am Sonnabend in den Abendstunden stattfindet, müssen sechs Hindernisse überwunden werden, deren Höhe von Runde zu Runde immer weiter hinaufgesetzt wird. Voriges Jahr erreichte der beste Teilnehmer eine Endhöhe von 1,90 Metern.

Eine weitere Besonderheit ist am Sonntagmittag die Springprüfung für die jüngsten Teilnehmer. Dabei sind Reiter ab dem Geburtsjahrgang 1996 und jünger zugelassen. Am Sonntag ab 15.45 Uhr findet dann die Hauptprüfung statt. Vor dem „Großen Preis von Bautzen“ dürfen auch die Zuschauer den Parcours besichtigen. Für ein interessantes Wochenende ist also gesorgt.

zur Startseite