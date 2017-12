Hochkarätige Musiker spielen in Zittau Bei der „Stunde der Musik“ gastieren 2018 renommierte Künstler. Das ist nur mit viel Engagement möglich.

zurück Bild 1 von 6 weiter Nini Funke Die Pianistin gibt zahlreiche Konzerte im In- und Ausland. Am 4. Mai 2018 kommt sie nach Zittau und spielt „Bilder einer Ausstellung“ von Modest Mussorgsky. © - keine Angabe im huGO-Archivsys Nini Funke Die Pianistin gibt zahlreiche Konzerte im In- und Ausland. Am 4. Mai 2018 kommt sie nach Zittau und spielt „Bilder einer Ausstellung“ von Modest Mussorgsky.

Lydia Maria Bader Sie spielt am 12. Januar 2018 unter dem Titel „Elements“ Werke von Debussy, Liszt und Ravel. Vor fünf Jahren veröffentlichte sie ihre Debüt-CD, 2014 erschien ihre zweite Einspielung.

Peter Bruns & A. Kuttner Der Cellist und die Pianistin sind bereits mehrfach Gäste gewesen. Diesmal spielen sie am 9. Februar 2018 Werke unter dem Thema „Das romantische Lied auf dem Violoncello“.

Silvio Dalla Torre Der aus einer deutsch-italienischen Familie stammende Kontrabassist tritt am 13. April 2018 mit der japanischen Pianistin Aya Matsushita auf. Sie spielen unter anderem Schumann.

Martinu-Trio Das 1990 gegründet Trio gehört zu den renommiertesten klassischen Ensembles Tschechiens. Im Konzert am 8. Juni 2018 erklingen Werke von Beethoven und Dvorak.

Simon Höfele Der Trompeter ist Preisträger des Deutschen Musikwettbewerbes 2016 gewesen. Der Auftritt am 9. März 2018 ist ein offizielles Preisträgerkonzert des Deutschen Musikrates Bonn.

Die Komposition „Bilder einer Ausstellung“ von Modest Mussorgski ist vor allem als Orchesterfassung bekannt. In Zittau kann sie 2018 als Klavierfassung erlebt werden. Die mehrfach ausgezeichnete Pianistin Nini Funke spielt sie im Bürgersaal in der Konzertreihe „Stunde der Musik“. Die Wienerin tritt erstmals bei der „Stunde der Musik“ auf, wie Organisator Professor Peter Dierich erklärt. „Wenn man das Angebot bekommt, dass Nini Funke in Zittau spielen kann, dann muss man einfach ja sagen“, so der 75-Jährige. Er und seine Mitstreiter seien stets auf der Suche nach neuen Künstlern und Angeboten. Dabei sei auch wichtig, dass das Programm abwechslungsreich ist. So gibt es zwar 2018 zwei Klavierabende, weil diese beim Publikum beliebt sind, aber eben nicht aufeinander folgend. Mit den sechs Konzerten im nächsten Jahr hofft Dierich noch mehr Zuhörer anzulocken. Im Durchschnitt kommen pro Konzert 130 Besucher, davon gehören 70 zu den festen Abonnementen. „Wenn es nächstes Jahr noch 20 Zuhörer mehr werden, wäre es ideal“, findet Dierich. Es gehe dabei aber nicht darum, nur mehr Einnahmen zu erzielen, sondern mehr Spielraum bei den Honoraren zu haben, betont der emeritierte Hochschulprofessor. Denn auch künftig sollen hochkarätige Musiker nach Zittau geholt werden. (SZ/jl)

Karten für die „Stunde der Musik“ gibt es in der Touristinformation Zittau. Im Vorverkauf kosten sie 10 Euro (ermäßigt 6 Euro). An der Abendkasse sind sie jeweils zwei Euro teurer. Ein Abonnement (alle sechs Konzerte) kostet 45 Euro, ermäßigt 25 Euro.

