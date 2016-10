Fußball Hochkaräter auf dem Lok-Sportplatz In Nossen spielen am Sonntag die einheimischen Allstars gegen eine Auswahl mit Ex-Kickern aus Bundesliga und Weltpokal.

© Symbolbild/Claudia Hübschmann

Die Fußball-Bundesliga pausiert am Wochenende. Länderspiel ist angesagt. In Nossen indes zieht ein Hauch von Bundesliga, Weltpokal und Champions League ein. Der einheimische SV Lok hat sich ein Team der „BL-Auswahl Ost Ü40“ zu einem freundschaftlichen Spiel, gepaart mit vielen Erinnerungen eingeladen. Zusammen bringen die Legenden über 1 000 Spiele in der Bundesliga zusammen. Auswahlspieler der DDR und der BRD werden auf dem Platz stehen. Und das auf engstem Raum, denn auf dem Lok-Sportplatz liegen nur wenige Meter zwischen den Zuschauern und dem Rasen. Und da ja Nossen eine Dynamo-Dresden-Hochburg ist, hat der Veranstalter „Marketing Veit 6“ zahlreiche ehemalige Dynamos eingeladen die auch bereits zugesagt haben. Aus einem Spielerpool von 35 Spielern setzt sich das Team der Legenden zusammen. 13 bis 15 werden am 9. Oktober in Nossen auflaufen, verspricht Thomas Veit. So werden Tomislav Piplica (FC Energie Cottbus), Matthias Maucksch, Jan Seifert, Thomas Neubert, Lars Jungnickel, Christian Fröhlich, Rene Beuchel (alle Dynamo Dresden), Jörg Heinrich (Borussia Dortmund, AC Florenz), Dariusz Wosz (Bochum, Hertha BSC) und Steffen Karl (Dortmund, Hertha, Manchester City) auflaufen. Auch Bernd Schneider, Ingo Hertzsch, Chiva Shubititze, Olaf Renn, Detlef Irrgang, Christian Beeck und Steffen Heidrich haben ihr Kommen angekündigt.

Die BL-Auswahl hat in diesem Jahr schon mehrere Spiele absolviert, so in Dessau, Lübben, Leipzig. 31:9 Tore stehen zu Buche. In der Hallensaison wurden unter anderem der HSV, Borussia Dortmund, der 1. FC Nürnberg , Schalke 04, der 1. FC Kaiserslautern sowie die aktuellen Regionalligateams Jena und Offenbacher Kickers besiegt.

Die Zuschauer sollten sich am Sonntag auf Spaßfußball einstellen und ein tolles Fußballfest genießen. Wer an diesem Tag nichts vorhat, sollte sich dieses Spiel nicht entgehen lassen. (rt)

Einlass ist ab 14 Uhr, Anstoß 15 Uhr

