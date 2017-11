Hochhauspläne für den Wiener Platz Die Ostseite ist von Brachen und maroden Häusern geprägt. Das soll sich ändern. Ein Wettbewerb liefert erste Ideen.

Noch sieht der Bereich östlich der St. Petersburger Straße recht trostlos aus. Pläne für eine Entwicklung der Flächen gibt es schon lange, konnten aber nicht umgesetzt werden. Nun kommt wieder Bewegung in die Sache — die Stadt will einen neuen Bebauungsplan aufstellen. © Sven Ellger

Das Bild des Wiener Platzes hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert: Büro- und Geschäftshäuser wie das Kugelhaus und die Prager Spitze wurden gebaut, Dresdens größte Baugrube – das „Wiener Loch“ – ist einem Wohnquartier gewichen. Anders sieht das am östlichen Rand des Platzes aus. Zwar belebte dort Sarrasani mit seinem Zelt einige Jahre die Flächen, mittlerweile prägen aber marode Gebäude und Brachen das Gelände nahe dem Hauptbahnhof. Weil der gültige Bebauungsplan in den vergangenen Jahren nicht umgesetzt werden konnte, sucht die Stadt neue Ideen für das Areal. Und hat einen Architektenwettbewerb ausgeschrieben.

Um welche Flächen handelt es sich, und wem gehören sie?

Konkret geht es um den Bereich zwischen St. Petersburger Straße, Sidonienstraße und dem Bahndamm. Ein Großteil der Flächen gehört der Deutschen Bahn. Zwei verfallene Verwaltungsgebäude und die ehemalige Bahndirektion auf dem Eckgrundstück von Sidonien- und Wiener Straße erinnern noch an die einstige Nutzung. Allerdings hatte das Bundesamt für Eisenbahnvermögen der Stadt im vergangenen Jahr mitgeteilt, dass die Bahn ihre Grundstücke verkaufen will. Der Eigentümer des Siemenshauses in der Sidonienstraße 18 wiederum hatte signalisiert, sein Gebäude sanieren zu wollen.

Warum wurde der Ideenwettbewerb jetzt ausgelobt?

Die heutige Verkehrsführung macht die Bebauung des Areals zur Herausforderung – denn die Anordnung der Straßen und Tunnelzufahrten soll künftig nicht verändert werden. Weil sich die ursprünglichen Pläne nicht mehr verwirklichen lassen, befassten sich jetzt verschiedene Architekten aus ganz Deutschland mit diesem Teil des Wiener Platzes. Sie sollten ein neues Konzept entwickeln, dabei aber auch die bestehenden Pläne mit einbeziehen.

Welche Ziele hat die Stadt den Architekten dabei vorgegeben?

Für das Areal zwischen Sidonien- und Wiener Straße war in den bisherigen Plänen eine Art Blockrandbebauung vorgesehen, in die die Altbauten integriert werden sollten. Dadurch wäre ein großer Innenhof entstanden. Um die Fläche möglichst effektiv zu nutzen, sollten die Architekten nun prüfen, welche Bebauungsdichte und Gebäudehöhen angemessen und möglich wären. Ziel war es auch jetzt, die erhaltenswerten und denkmalgeschützten Häuser einzubinden und eine entsprechende Nutzung für sie zu finden.

Links zum Thema Bitte kein zweites Wiener Loch

Welche Ideen wurden bei dem Wettbewerb entwickelt?

Insgesamt sieben Planungsbüros haben ihre Entwürfe bei der Stadt eingereicht. Die Herangehensweisen waren dabei sehr unterschiedlich. Ein Dresdner Architekturbüro hatte etwa vorgeschlagen, die Baugrundstücke südlich und nördlich der Straßenbahntrasse mit einer Art Überbau über die Wiener Straße miteinander zu verbinden. Ein anderer Entwurf sah einen zentralen Platz innerhalb des neuen Quartiers vor, den die Stadtplaner als positiv bewerteten. Was sie indes ablehnten, war eine Veränderung an der Tunneleinfahrt. Was in mehreren Plänen auftaucht: ein oder mehrere Hochhäuser. Dafür haben sich auch die Gewinner des Wettbewerbs entschieden.

Womit konnte der Siegerentwurf bei den Stadtplanern punkten?

Im September kürte die Jury die Arbeit des Hamburger Büros BOF-Architekten als besten Entwurf. Für die beiden Bauexperten Bert Bücking und Ole Flemming ist es das erste Dresdner Bauprojekt. „Wir wurden im Frühjahr zu dem Wettbewerb eingeladen“, sagt Bert Bücking. Daraufhin haben sich die Architekten die Situation vor Ort angeschaut und Details abgestimmt. „Die Verkehrsführung ist wirklich speziell“, bestätigt Bücking. Und der damit einhergehende Lärm der wichtigste Faktor in Bezug auf die Nutzung. Deshalb sieht ihr Entwurf drei Innenhöfe vor, die Ruhezonen schaffen. Was der Jury auch gut gefällt: Das Siemenshaus und die ehemalige Bahndirektion bleiben bestehen. Die beiden Verwaltungsgebäude werden indes abgerissen und machen Platz für Neubauten. Auf dem schmalen Baugrundstück zwischen Wiener Straße und Bahndamm ist ein Hochhaus vorgesehen, das sich an der Höhe der anderen Gebäude am Platz orientiert.

Wie geht es jetzt am Wiener Platz weiter, und gibt es schon Investoren?

Anhand des Siegerentwurfes soll nun ein neuer Bebauungsplan aufgestellt werden. Damit wird für das Areal Baurecht geschaffen. Wer dort bauen soll, wie die Fassaden genau aussehen und wie welche Gebäude konkret genutzt werden, ist derzeit noch offen. Investoren gebe es noch nicht, sagt eine Stadtsprecherin. BOF-Architekten signalisieren allerdings schon Interesse.









zur Startseite

Artikelempfehlung Hochhauspläne für den Wiener Platz Das Bild des Wiener Platzes hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert: Büro- und Geschäftshäuser wie das Kugelhaus und die Prager Spitze wurden gebaut, Dresdens größte Baugrube – das „Wiener Loch“ – ist einem Wohnquartier gewichen. Anders sieht das am östlichen Rand des Platzes aus. Zwar belebte dort Sarrasani mit seinem Zelt einige Jahre die Flächen, mittlerweile prägen aber marode Gebäude und Brachen das Gelände nahe dem Hauptbahnhof. Weil der gültige Bebauungsplan in den vergangenen Jahren nicht umgesetzt werden konnte, sucht die Stadt neue Ideen für das Areal. Und hat einen Architektenwettbewerb ausgeschrieben. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/hochhausplaene-fuer-den-wiener-platz-3823282.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: