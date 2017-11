Hochhaus-Vermieter wehrt sich Müssen die Bewohner am Pirnaischen Platz nun raus aus ihren Wohnungen oder nicht? Die Stadt sagt Ja, der Eigentümer legt jedoch Widerspruch ein.

In das Hochhaus am Pirnaischen Platz zieht keine Ruhe ein. © Tobias Wolf

Ende Februar müssen alle Bewohner aus dem Hochhaus am Pirnaischen Platz ziehen. Wegen gravierender Brandschutzmängel hat die Stadtverwaltung dem Vermieter untersagt, den 14-Geschosser weiter zu nutzen. Doch der Eigentümer will offenbar weiter Geld mit der Vermietung der Wohnungen verdienen.

Er hat nun Widerspruch gegen die Nutzungsuntersagung der Bauaufsicht eingelegt. Grundsätzlich stehe ihm dieses Rechtsmittel zu, sagte Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) am Mittwoch der SZ. „Ob der Widerspruch begründet ist, muss geprüft werden.“ Bislang habe die Stadtverwaltung aber kein Schreiben erhalten, in dem steht, warum sich der Eigentümer gegen die Stilllegung wehrt.

Außerdem habe der Anwalt beantragt, dass die Nutzungsuntersagung so lange aufgeschoben wird, bis über den Widerspruch entschieden wurde. Das geht aus Sicht der Stadt aber nicht, da die Bewohner durch die Brandschutzmängel gefährdet sind. So fehlt unter anderem ein zweiter Rettungsweg. Auch das einzige Treppenhaus sei im Fall einer Evakuierung nicht sicher genug. An dem Auszugstermin Ende Februar ändere sich damit nichts. „Sollte der Eigentümer das Verwaltungsgericht anrufen, bleibt abzuwarten, wie dieses entscheidet“, so Schmidt-Lamontain.

Trotz des sich anbahnenden Streits bemüht sich die Stadtverwaltung, dass der Gesprächsfaden nicht abreißt. „Ich lade den Beauftragten des Eigentümers zu einem Gespräch an meinem Tisch ein, zusammen mit Vertretern der Stadtratsfraktionen“, sagt der Baubürgermeister. Dabei solle ausgelotet werden, wie ein zweiter Rettungsweg nachgerüstet und das Haus so saniert werden könnte, dass es städtebaulich passt. Das Treffen findet noch im November statt, so der Plan. (SZ/sr)

