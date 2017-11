Hochhaus-Vermieter droht Strafe In drei Monaten muss der verfallende 14-Geschosser am Pirnaischen Platz in Dresden leer sein. Wenn nicht, wird es teuer.

© Christian Juppe

Dresden. Der Bauaufsicht ist es offenbar sehr ernst, das Bröckel-Hochhaus am Pirnaischen Platz zu räumen. So ernst, dass dem Eigentümer noch vor Ablauf der Frist gedroht wird.

Sollten nicht alle Wohnungen bis zum 28. Februar verlassen sein, müsse er mit einem Zwangsgeld in Höhe von 25 000 Euro rechnen, heißt es im Schreiben der Stadtverwaltung an den Vermieter, das der Sächsischen Zeitung vorliegt.

Es wäre nicht das erste Mal, dass die Eigentümer des 14-Geschossers zahlen sollten. In den letzten zwölf Monaten sind sie aufgefordert worden, insgesamt über 60 000 Euro an die Stadt zu überweisen. So wollte die Bauaufsicht unter anderem erreichen, dass die gravierenden Brandschutzmängel im Haus beseitigt werden. So fehlt etwa ein zweiter Rettungsweg. Auch ein Plan für die Feuerwehr ist nicht vorhanden. Und die Kästen der Elektroverteiler in den Fluren bestehen aus Holz.

Gebracht haben die Zwangsgelder nichts. Bis heute sind die Probleme nicht beseitigt worden. Stattdessen arbeitet der Eigentümer, die Creo 7 GmbH & Co. KG, nach eigenem Bekunden auf eine Komplettsanierung hin. Bis heute ist jedoch keine Baugenehmigung erteilt worden. Der Stadt blieb deshalb nichts anderes übrig, als die weitere Nutzung durch die Bewohner zu untersagen – für sie besteht im Fall eines Brandes die Gefahr, dass sie das Haus nicht rechtzeitig und sicher verlassen können, so die Verwaltung. Bereits im Mai brannte es in dem Hochhaus.

Die Mieter müssen den erzwungenen Auszug offenbar akzeptieren. Die Stadt hat am Dienstag ein Schreiben an sie verschickt. Darin werden die Bewohner darauf hingewiesen, dass sie die Nutzungsuntersagung zu dulden haben. Dagegen können die Mieter in den nächsten vier Wochen widersprechen. So wie es der Eigentümer gemacht hat. Die Stadt prüft seine Einwände, macht aber auch klar, dass ein Aufschub der Nutzungsuntersagung nicht in Frage kommt, da Gefahr für Leib und Leben bestehe. Möglicherweise muss das Verwaltungsgericht den Fall klären. (SZ/sr)

