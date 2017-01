Hochhaus am Lennéplatz kann gebaut werden

Auf einer Brache am Lennéplatz sollen bis zu 400 neue Wohnungen entstehen. In seiner Sitzung am Mittwoch hat der Bauausschuss grünes Licht für das Bauvorhaben in Strehlen gegeben.

Auf dem Areal in der Nähe des DDV-Stadions sind bis zu siebengeschossige Gebäude sowie ein Hochhaus geplant. Der 15-Geschosser wird an der Kreuzung von Lennéplatz und Gellertstraße gebaut.

Für die Neubauten sollten ursprünglich viele Bäume fallen. Nach der Kritik daran, wurden die Pläne nun überarbeitet. So könnten einige Bäume erhalten werden. Rettung gibt es für eine große Winterlinde an der Gellertstraße sowie einige Ahornbäume. (SZ/noa)

