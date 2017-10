Hochbetrieb in den Notaufnahmen In den Kliniken der Region müssen am Sonnabend mehr als 100 Patienten zusätzlich versorgt werden. Grund ist eine Rettungsübung.

© Symbolfoto: Klaus-Dieter Brühl

Wer kann, sollte am Sonnabend den Weg ins Krankenhaus vermeiden oder muss als „Bagatellfall“ mit längeren Wartezeiten in den Notaufnahmen rechnen. Darauf weist Jana Lützner, Abteilungsleiterin Katastrophenschutz/Rettungswesen des Landkreises, hin. Grund ist die Lützner zufolge bisher größte Rettungsübung dieser Art im Freistaat, bei der nach einem sogenannten Massenanfall Verletzter vor allem geprobt wird, wie Transport zu und Versorgung in den Kliniken funktioniert, wenn bis zu 36 zusätzliche, zum Teil schwerstverletzte Patienten pro Krankenhaus versorgt werden müssen. Angenommen wird, dass weit mehr als 100 Menschen, die von Laiendarstellern gespielt werden, bei einer Gasexplosion in Mittweida verletzt werden.

Vom Sammelpunkt Landratsamt aus werden sie in die Kliniken Mittweida, Leisnig, Döbeln, Freiberg und Hartmannsdorf gebracht. „20 Fahrzeuge mit Sondersignal werden die Verletzten in drei Wellen in die Kliniken bringen“, verweist Lützner auf die zu erwartenden Beeinträchtigungen im Straßenverkehr.

Sie sagt aber auch: „Sollte es tatsächlich zu einem größeren Unfall kommen, werden die dann geforderten Kliniken aus dem Alarmplan genommen.“ (DA/eg)

