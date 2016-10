Hochbetrieb beim Reifendienst Viele Autofahrer lassen jetzt Räder wechseln. Nicht in allen Werkstätten gibt es noch Termine, in manchen aber Rabatte.

In der Großenhainer Filiale der Firma Reifen-Loos schraubt Andreas Hoffmann die Winterräder an einen Pkw Hyunday. © Klaus-Dieter Brühl

Mit der richtigen Technik geht es ganz schnell. Der Schlagschrauber dröhnt durch die Werkstatt, fünf Bolzen werden gelöst und das Rad fällt heraus. Ein Vorgang, der sich derzeit bei Reifen Wowsnik in Radebeul viele Male am Tag wiederholt. Von 8 bis 18 Uhr stehen die Arbeiter jeden Tag in der Werkstatt und wechseln Autoräder. Denn viele Kunden wollen ihr Auto rechtzeitig für die kalte Jahreszeit fit machen.

Am besten klappt die Arbeit im Zweierteam. Während ein Mitarbeiter den Luftdruck auf den Winterreifen prüft, trägt der andere eine Schutzpaste auf die Radnaben auf. Vor der Tür wartet der Besitzer des dunkelgrauen Audis, der sein Auto gleich wieder mitnehmen möchte. Im 30-Minuten-Takt sind die Kunden zum Räderwechsel bestellt.

Winterreifen sollte man von Oktober bis Ostern fahren – das wissen inzwischen fast alle Autofahrer. Und viele kommen sehr pünktlich zum Reifenwechsel. „Die Rentner sind immer die ersten“, sagt der Chef von Reifen Hammer in Radebeul. Schon seit Anfang Oktober kommt die Kundschaft. In seiner Werkstatt braucht man keinen Termin. Einfach vorbei kommen, heißt die Devise. Der Radwechsel kostet ab 15 Euro aufwärts, je nach Größe des Autos.

Auch beim Reifendienst Pneuhage in Coswig ist der Reifenwechsel voll im Gange. Einen Termin braucht man auch hier nicht zwingend. Um längere Wartezeiten zu verhindern, sei es aber sinnvoll sich vorab anzumelden. Im Durchschnitt kostet das Räderwechseln um die 20 Euro. Den Mitarbeitern ist aufgefallen, dass viele Kunden in den letzten Jahren immer zeitiger zum Reifenwechsel kommen. Diejenigen, die bis zum ersten Schnee – in den Werkstätten spricht man auch von der Panikflocke – warten, werden weniger.

Aber es gibt auch noch Autofahrer, die sich Zeit lassen. Bei Pitstop in Radebeul rechnet man noch bis Ende November mit Kunden für den Reifenwechsel. Im Moment ist die Werkstatt bis Ende Oktober ausgebucht. „Eventuell können wir noch ein paar Kunden dazwischen schieben“, sagt ein Werkstattmitarbeiter. Vor allem an Sonnabenden sei das noch möglich. Das Auto gleich wieder mitnehmen, geht aber nicht. Wer bereit ist, seinen Wagen einen halben Tag in der Werkstatt zu lassen, könnte hingegen Glück haben. Das volle Reifenprogramm inklusive Auswuchten und Einlagerung der Sommerreifen kostet 70 Euro.

Auch bei Auto Trentzsch in Radeburg muss man schon jetzt etwas auf einen Termin warten. Das Beste sei, man melde sich eine Woche im Voraus an. Die Werkstattarbeiter geben ihr Bestes, zügig zu arbeiten. Wofür sie nichts können: gestiegene Kosten für einen neuen Satz Winterreifen. In den Werkstätten käme von dem Geld nichts an, heißt es bei Trentzsch. Vielmehr ginge es für gestiegene Sprit- und Transportkosten drauf. Dass die Preise für Winterreifen aller Hersteller gestiegen sind, können die Werkstätten in der Region allerdings nicht bestätigen. Die kOsten für den Radwechsel sind bei den meisten in den letzten Jahren stabil geblieben.

Mindestens 1,6 Millimeter Profil verlangt der Gesetzgeber bei Winterreifen. Sicherheitsexperten empfehlen aber mehr. „Zu Beginn der Wintersaison sollte das Profil noch mindestens vier Millimeter tief sein“, sagt Karsten Müller vom ADAC-Sachsen. Außerdem sollte man die Reifen alle sechs Jahre ersetzen, weil sie nach dieser Zeit beginnen, zu altern. Wer Ganzjahresreifen fährt, müsse sich bewusst sein, dass diese immer nur ein Kompromiss zwischen Winter- und Sommerreifen sind, sagt Müller. Er empfiehlt sie jenen Leuten, die bei Schneefall auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen können.

Bei Reifen Wowsnik in Radebeul ist der Radwechsel nach zwanzig Minuten geschafft. Die Reifen werden gereinigt, damit sie der Kunde sauber mit nach Hause nehmen kann. Andere lassen ihre Reifen bei der Werkstatt einlagern. Rund 600 Reifensätze liegen in den Regalen. Für alle Kunden, die besonders zeitig zum Radwechsel vorbei kommen, hat die Werkstatt einen Rabat eingeführt. Den gibt es noch bis zum 15. Oktober.

