Hochbetrieb auf dem Njepilahof Die Wurst war wieder geglückt. Der bäuerliche Geschmack von Hanzo Njepila blieb auch 2018 beim Schlachtfest erhalten.

Am Verkaufsstand herrschte stets Andrang. © Jost Schmidtchen

Rohne. Seit dem vergangenen Montag herrschte auf dem Njepilahof Rohne emsiges Treiben, denn es liefen die Vorbereitungen für das Schlachtfest am Wochenende auf Hochtouren. Es war das 17. in Folge und es wurde dank der fleißigen Arbeit aller Beteiligten wieder ein großer Erfolg. Bereits am Dienstag begann die Wurstherstellung. „Es gab viel zu tun“, sagte Manfred Nickel, Vorsitzender des Fördervereins Njepilahof Rohne, rückblickend. „Wir waren bestrebt, so viel Wurst zu produzieren, dass am Sonnabend niemand mit leeren Töpfen nach Hause gehen musste.“

Fast alle der 40 Vereinsmitglieder halfen dabei, denn die Fleischer brauchten ja auch Handlanger, Kraftfahrer sowie Heizer an den Wurstkesseln. Und die Frauen waren für das Sortieren der gefüllten Wurstgläser zuständig, die dann am Sonnabend mit hausgeschlachteten Spezialitäten zum Verkauf kamen. Auch auf fleißige Helfer aus dem Dorf konnte der Njepilahofverein wieder stolz sein. Die Angebotspalette umfasste in diesem Winter geräucherte Leberwürste im Darm und im Glas, Semmelleberwürste, Grützwürste und Fülling, die Alten sagen heute noch „Finsel“ dazu, sowie Wellfleisch und Hackepeter, den die Alten als „Gewiegtes“ bezeichneten. „Der Appetit kommt erfahrungsgemäß drei Wochen nach Weihnachten zurück“, so Manfred Nickel. „Da ist die fettreiche Weihnachtszeit vorbei und alle möchten wieder einmal etwas anderes essen. Das war schon zu Hanzo Njepilas Zeiten so gewesen und deshalb begann Mitte Januar früher das winterliche Schlachten auf den Bauernhöfen.“ Zum Verkauf aller Erzeugnisse am Sonnabend und zum Schlachteplatteessen kamen viele mit Hunger. Zur Schlachteplatte gab es heiße Fleisch- und Wurstbrühe, kühles Bier und zur Verdauung „Cipaty“, einen sorbischen weißen Schnaps.

Am Sonnabend hatten vor allem die Frauen vom Njepilahofverein alle Hände voll zu tun. Fünf waren im Verkauf tätig, vier in der Küche an den Schlachteplatten und vier weitere bedienten die Gäste. Natürlich alle in der Schleifer sorbisch-bäuerlichen Tracht, so wie das früher auf den Bauernhöfen auch üblich war.

