Hochbetrieb auf dem Campingplatz An der Malter kommen weit gereiste Gäste an. Aber viele Urlauber sind auch aus allen Teilen Deutschlands.

Luna, Nicole, Peter und Tarja (v.l.) aus Freiberg sitzen vor dem Zelt und kochen sich auf dem Grill das Mittagessen. Es muss nicht immer die weite Welt sein, ein Campingurlaub an der Malter hat auch seine Reize. © Egbert Kamprath

„Manchmal müssen wir suchen, wo wir noch eine Lücke für einen Wohnwagen finden“, sagt Katrin Püschel, die bei der Weißeritztal-Erlebnisgesellschaft für den Bereich Camping verantwortlich ist. Vor allem in dem Wohnwagenbereich ist der Campingplatz in Paulsdorf in diesen Wochen sehr gut ausgelastet. Die Gäste kommen aus Großbritannien, den Niederlanden, aber auch aus verschiedenen Regionen Deutschlands. Sie bleiben teilweise mehrere Tage oder eine Woche und besuchen von Paulsdorf aus die Sehenswürdigkeiten der Umgebung.

Lebhaft geht es auch auf dem Jugendzeltplatz zu. Dort sind vor allem Gruppen zu Gast, die hier ihre Zelte aufschlagen und in der letzten Woche der sächsischen Sommerferien die Freizeitangebote rings um die Talsperre genießen. Nach den Voranmeldungen, die sie im Kalender stehen hat, wird der Campingplatz auch im Monat August weiterhin gut ausgelastet sein, teilt Katrin Püschel mit. (SZ/fh)

